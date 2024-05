The LYCRA Company participe à un panel lors de la réunion annuelle du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie





The LYCRA Company, chef de file mondial dans le développement de solutions technologiques et de fibres innovantes et durables pour les industries de l'habillement et des soins personnels, est un partenaire de leadership éclairé 2024 du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie et participera à la troisième réunion annuelle le 3 juin au siège des Nations Unies (ONU) à New York.

Jean Hegedus, directrice de la durabilité de The LYCRA Company, participera à la table ronde intitulée « Elevating Fashion: Sustainable Practices and Strategic Insights in the Apparel Industry ». Elle mettra en lumière la collaboration de The LYCRA Company avec Qore® pour utiliser son produit QIRA® afin de contribuer potentiellement à réduire l'empreinte carbone de la fibre LYCRA® jusqu'à 44 pour cent.*

Disponible au début de 2025, la fibre brevetée biosourcée LYCRA® fabriquée à base de QIRA® contiendra 70 pour cent de contenu renouvelable dérivé du maïs denté. Cet élasthanne renouvelable sera le premier disponible à grande échelle et offrira des performances équivalentes à la fibre LYCRA® traditionnelle sans nécessiter de réingénierie des processus, des motifs de vêtements ou des tissus.

« La collaboration entre les parties prenantes sectorielles sur l'ensemble de la chaîne de valeur est essentielle si nous voulons atteindre nos objectifs de durabilité et réduire notre empreinte carbone », déclare Hegedus. « Nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions à des défis communs tels que la décarbonation. »

Cette importante réunion annuelle rassemble les médias, les parties prenantes de l'industrie, les gouvernements et les entités des Nations Unies pour faire progresser les connaissances, promouvoir la collaboration et permettre l'action pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dans les secteurs de la mode et du style de vie.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Jean Hegedus à notre troisième réunion annuelle », déclare Kerry Bannigan, cofondateur, Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie. « En tant que membre du réseau, The LYCRA Company a démontré un engagement clair en faveur de la collaboration et de la transparence à l'appui des ODD et de l'impact positif dans l'industrie. »

Le Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie est dirigé par le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et le Fashion Impact Fund. Le Réseau est un catalyseur du développement durable dans les secteurs de la mode et du style de vie. Pour en savoir plus sur la prochaine réunion et la suivre en direct, cliquez ici.

* Estimation de Cradle-to-Gate Screening LCA pour une usine de fabrication de fibres LYCRA® représentative, juin 2022, préparée par Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels et possède des marques grand public de premier plan : LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® et TACTEL ® . Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits durables, son expertise technique et son support marketing. The LYCRA Company se concentre sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.

À propos du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie

Le Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie est une collaboration entre le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et le Fashion Impact Fund, qui vise à promouvoir les objectifs de développement durable dans les secteurs de la mode et du style de vie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter ce site web.

À propos de Qore ® LLC

Créé par une coentreprise entre Cargill et HELM AG, Qore® aide les grandes marques à remplacer les produits chimiques d'origine fossile par des intermédiaires biosourcés. La production du QIRA®, le butane-1,4-diol (BDO) biosourcé de nouvelle génération, est au coeur de cette coentreprise. Fabriqué organiquement grâce à la fermentation de sucres d'origine végétale, le QIRA® peut réduire jusqu'à 86 % les émissions de gaz à effet de serre, en remplaçant les intermédiaires chimiques largement utilisés aujourd'hui et fabriqués à partir de sources fossiles traditionnelles. Le QIRA® biosourcé peut être utilisé de la même manière que son homologue fossile, mais ses performances environnementales sont nettement supérieures. Qore® et QIRA® sont des marques déposées de Qore® LLC. Pour plus d'informations et pour toute demande de renseignements, rendez-vous sur myqira.com.

