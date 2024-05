Les organisations médicales canadiennes demandent au gouvernement fédéral de dispenser les médecins de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital





OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Les associations médicales nationales, provinciales et territoriales demandent au gouvernement fédéral d'exempter les sociétés médicales professionnelles de l'augmentation prévue du taux d'inclusion des gains en capital.

« Les changements visant à augmenter le taux d'inclusion des gains en capital des sociétés et des particuliers, touchant précisément tous les gains en capital réalisés au sein d'une société médicale professionnelle, sont alarmants », peut-on lire dans une lettre envoyée à la vice-première ministre Chrystia Freeland qui a été signée par les présidentes et présidents de 10 associations médicales partout au pays. « S'ils sont mis en oeuvre, ces changements créeront sans aucun doute une pression financière indue, menaçant le bien-être des médecins et minant la stabilité de l'ensemble de notre système de santé. »

Dans le cadre de la réforme proposée par le gouvernement fédéral, les gains en capital des sociétés médicales professionnelles seraient imposés au taux d'inclusion le plus élevé (66,67 %) dès le premier dollar, puisque le seuil annuel des gains en capital de 250 000 $ ne concerne que les particuliers. En ces temps où les systèmes de santé au pays subissent de plus en plus de pression, où la population a du mal à accéder aux soins en temps voulu et où les prestataires de soins de santé sont épuisés à force de tenir à bout de bras un environnement de travail au bord de l'effondrement, les gouvernements devraient s'abstenir de donner aux médecins de nouvelles raisons de réduire ou d'abandonner leur pratique.

La lettre a été signée par la présidence des organisations suivantes : Association médicale canadienne, Association médicale de l'Alberta, Doctors of BC, Doctors Manitoba, Doctors Nova Scotia, Société médicale du Nouveau-Brunswick, Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador, Association médicale de l'Ontario, Association médicale de la Saskatchewan et Association médicale du Yukon. Pour lire cette lettre dans son intégralité, veuillez cliquer ici.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés inclusives où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

30 mai 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :