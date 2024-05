Veritas Genetics est à la pointe du dépistage génomique avec de nouvelles études présentées à la conférence de la Société européenne de génétique humaine - ESHG 2024





Veritas présentera deux études pionnières lors de la conférence de la Société européenne de génétique humaine, qui se tiendra à Berlin du 1er au 4 juin. En mettant l'accent sur le dépistage génomique électif et le dépistage génomique chez le nouveau-né, Veritas vise à établir de nouvelles normes en matière de médecine préventive.

La conférence, qui en est à sa 57e édition, est le plus grand événement scientifique et professionnel dans le domaine de la génétique humaine, qui réunit des experts européens et internationaux de premier plan dans les domaines de la génétique, de la technologie et de la biomédecine.

MADRID, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Veritas aura une présence importante au prochain Congrès 2024 de la Société européenne de génétique humaine (ESHG), qui se tiendra à Berlin du 1er au 4 juin. Cette année, Veritas présentera deux études innovantes, réaffirmant son engagement en faveur de la médecine préventive et du dépistage génomique. En outre, elle mettra en avant son service de risque polygénique, myHealthScore, qui évalue le risque génétique de maladies courantes chez les adultes.

Le Congrès 2024 de l'ESHG n'est pas seulement une plateforme de diffusion des avancées les plus pertinentes en génétique humaine, mais aussi un espace d'éducation et d'échange de connaissances. Des sessions plénières, des colloques, des ateliers et des présentations de posters complèteront un programme passionnant qui couvre les derniers développements de la science génétique.

Lors de cette 57e édition de l'ESHG, Veritas présentera son portefeuille complet dans le domaine de la médecine préventive et participera avec un stand (numéro 240) où ses dernières avancées et services seront exposés.

Études innovantes

Veritas présentera deux résumés lors de cette édition de l'ESHG :

Dépistage génomique des nouveau-nés : première expérience clinique en Espagne

Cette étude, dirigée par Vincenzo Cirigliano (directeur technique de Veritas) et son équipe, porte sur la première expérience clinique en Espagne en matière de dépistage génomique chez le nouveau-né. Des échantillons de salive, de sang du cordon ombilical ou de sang veineux provenant de 800 nouveau-nés ont été analysés par séquençage de l'exome.

Dépistage sélectif du génome : expérience clinique chez 1 300 personnes en bonne santé

Cette synthèse, dirigée par le Dr Luis Izquierdo (médecin-chef), détaille l'expérience clinique du dépistage génomique facultatif chez 1 300 personnes en bonne santé. L'étude a utilisé le test myGenome de Veritas, qui analyse 600 gènes sur la base de la liste ACMG-SF et des recommandations de l'ACOG, ainsi que de la pharmacogénomique et des maladies multifactorielles.

Évaluation du risque polygénique

Lors de l'édition de cette année, Veritas mettra l'accent sur son catalogue complet de médecine génomique préventive, en soulignant son service innovant d'évaluation du risque polygénique, myHealthScore. Ce test de dépistage génétique évalue le risque de maladies multifactorielles courantes chez le patient. L'analyse identifie un risque génétique qui passait auparavant inaperçu, ce qui permet de détecter un plus grand nombre d'individus à risque.

Les résultats du test donnent une idée du risque de développer les maladies analysées au cours de la vie, dans le but d'établir des stratégies préventives et des changements de mode de vie pour aider à réduire le risque.

Les maladies évaluées par myHealthScore sont les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et divers types de cancer, tels que le cancer du sein et de la prostate.

En outre, le risque polygénique complète le risque monogénique dans une évaluation complète du risque génétique d'un individu.

À propos de Veritas

Veritas applique la science et ses ressources mondiales pour mettre les diagnostics génomiques à la disposition des personnes, dans le but de prolonger et d'améliorer considérablement leur vie. Son portefeuille mondial comprend des services en médecine préventive, en médecine périnatale et en diagnostic génomique.

En mars 2022, Veritas a annoncé qu'elle rejoindrait le groupe Letsgetchecked, une entreprise mondiale de solutions de santé basée à Dublin et à New York.

Conformément à sa responsabilité en tant que société de biotechnologie de premier plan, Veritas collabore avec les prestataires de soins de santé, les gouvernements et les communautés locales pour soutenir et élargir l'accès à la médecine génétique et génomique de manière fiable et abordable dans le monde entier.

