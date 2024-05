Tetra Pharm Technologies et Kvantify annoncent un partenariat pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments candidats ciblant le système endocannabinoïde





La collaboration entre deux entreprises danoises vise à révolutionner la découverte de médicaments avec l'aide de l'informatique quantique, de l'IA et de la conception de médicaments assistés par ordinateur.

COPENHAGUE, Danemark, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Tetra Pharm Technologies et Kvantify unissent leurs forces dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à accélérer l'identification et le développement de nouveaux médicaments candidats ciblant le système endocannabinoïde (SEC).

« Nous sommes fiers de nous associer à Kvantify, une entreprise qui partage notre passion pour les solutions technologiques scientifiques pour relever les défis du monde réel. Ce partenariat accélérera notre processus de développement de médicaments et élargira considérablement notre portefeuille de médicaments candidats prometteurs en 2024 », a déclaré Martin Rose, président directeur général de Tetra Pharm Technologies.

Ce partenariat est sur le point de transformer le paysage de la découverte de médicaments ciblant le SEC, ce qui pourrait conduire à des avancées significatives en matière d'options thérapeutiques pour les patients.

Exploration des récepteurs clés

Ensemble, les partenaires approfondiront les complexités des récepteurs endocannabinoïdes et leurs interactions avec les médicaments candidats potentiels du pipeline de Tetra Pharm Technologies. Cette approche devrait non seulement faire progresser considérablement le pipeline existant, mais aussi mener à de nouvelles découvertes dans le domaine.

À ce stade, Tetra Pharm Technologies compte 11 médicaments candidats dans son pipeline, chacun ciblant des récepteurs spécifiques avec des modes d'action distincts et plus de candidats sont en cours de développement. Pour chaque pipeline candidat, Tetra Pharm Technologies poursuit un mode d'action distinct au niveau du récepteur en fonction de la compréhension par ses scientifiques du système endocannabinoïde, c'est-à-dire les récepteurs qu'ils souhaitent toucher, et ? tout aussi important ? les récepteurs à éviter en termes de profil d'effets secondaires.

« La plateforme Kvantify nous permet d'effectuer un dépistage beaucoup plus large et d'identifier plus efficacement les attributs structurels clés de nos médicaments candidats afin de guider notre pharmacologie cellulaire in vitro et, en fin de compte, nos activités CMC. Étant donné que les difficultés potentielles liées à la formulation ont déjà été atténuées grâce à notre système exclusif d'administration de médicaments, nous pouvons sans aucun doute faire progresser les candidats encore plus rapidement grâce à notre pipeline », a déclaré le Dr Morten Allesø, directeur scientifique de Tetra Pharm Technologies.

Dépistage complet et informations avancées

La collaboration comprend un dépistage complet de près de 1 000 combinaisons moléculaires soupçonnées d'agir comme ligands pour les récepteurs endocannabinoïdes. Ce dépistage est effectué à l'aide du module SNC de Kvantify, fournissant à Tetra Pharm Technologies un aperçu supplémentaire de la propension à la pénétration de la barrière hématoencéphalique.

Nils Anton Berglund, responsable des alliances stratégiques chez Kvantify, souligne l'impact potentiel.

« Le système endocannabinoïde a été sous-exploité dans la découverte de médicaments et représente une énorme opportunité d'innovation. Grâce aux connaissances approfondies de Tetra Pharm Technologies en matière de biologie endocannabinoïde et à la précision de niveau atomique que la plateforme de découverte de médicaments pour le SNC de Kvantify peut apporter, nous pensons que la collaboration peut permettre de découvrir de nouvelles découvertes scientifiques révolutionnaires au profit des patients du monde entier ».

« Il s'agit d'une collaboration extrêmement passionnante qui s'appuie sur la recherche de pointe des deux parties », a déclaré Hans Henrik Knudsen, président directeur général de Kvantify, et poursuit.

« La combinaison de la nouvelle technologie d'administration de médicaments de Tetra Pharm Technologies et de la plateforme de découverte de médicaments informatiques de Kvantify crée une synergie incroyablement passionnante qui facilitera le développement plus rapide et plus efficace de nouveaux médicaments ».

À propos de Tetra Pharm Technologies ApS

Tetra Pharm Technologies est une société biopharmaceutique danoise créée en 2018 dont la vision est d'être un leader dans la recherche et le développement de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées au système endocannabinoïde. Pour plus d'informations, veuillez consulter (www.tetrapharm.eu).

À propos de Kvantify

Kvantify est une entreprise quantique de premier plan du Danemark qui fournit des solutions logicielles et des services pour s'attaquer aux problèmes les plus difficiles et les plus précieux du monde dans des domaines tels que la biotechnologie et la médecine. Fondée en 2022, l'entreprise comprend aujourd'hui plus de 65 experts dans un large éventail de domaines, de l'informatique quantique et de l'ingénierie logicielle aux mathématiques, en passant par la physique, les cheminformatics et la chimie computationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur (www.kvantify.com).

