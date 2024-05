Lexar complète sa gamme avec trois nouvelles cartes professionnelles SILVER





Elles offrent des performances supérieures pour une utilisation optimale

PARIS, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lexar, marque spécialisée dans les solutions de mémoire flash et stockage, est heureuse d'annoncer trois nouvelles cartes : la SILVER PLUS microSDXCtm UHS-I, la SILVER PLUS SDXCtm UHS-I et la Professional SILVER SDXCtm UHS-I.

La gamme SILVER offre des performances inégalables avec des vitesses de lecture maximales de 205 Mo/s pour accélérer les transferts et réduire les temps d'attente atteignant des vitesses d'écriture de 150 Mo/s (140 Mo/s pour la carte Professional SILVER SDXCtm UHS-I) pour capturer des actions encore plus rapides. Les utilisateurs peuvent obtenir des vitesses de lecture maximales en associant les cartes au lecteur USB-A/C à double fente de Lexar, qui peut lire simultanément une carte SD et une carte microSD. Classées V30, les cartes de la série SILVER sont conçues pour enregistrer des vidéos 4K jusqu'à 60 images par seconde. Ces cartes sont également conçues pour une utilisation quotidienne car elles sont résistantes aux chutes, aux températures, aux rayons X, aux chocs, au magnétisme et aux vibrations2, de sorte qu'elles peuvent résister à toutes sortes d'environnements. Elles offrent également aux utilisateurs une sérénité grâce à l'outil de récupération Lexar, qui permet de récupérer les fichiers supprimés accidentellement, et à une garantie à vie.

La carte SILVER PLUS SDXCtm UHS-I et la SILVER SDXCtm UHS-I sont compatibles avec un grand nombre d'appareils photo notamment les modèles de Canon, Sony, Nikon. La carte SILVER PLUS microSDXCtm UHS-I Card offre une compatibilité étendue avec une variété d'appareils, comme les produits de DJI, GoPro, Nintendo et SteamDeck.

La carte SILVER SDXCtm UHS-I est disponible dès maintenant sur Amazon.fr. Elle est proposée en 64 Go (prix de vente conseillé de ?14,99), 128 Go (prix de vente conseillé de ?22,99), 256 Go (prix de vente conseillé de ?42,99). Les versions en 512 Go et 1 To seront disponibles prochainement.

La carte SILVER PLUS microSDXCtm UHS-I est également disponible dès maintenant sur Amazon.fr. Elle est proposée en 64 Go (prix de vente conseillé de ?15,99), 128 Go (prix de vente conseillé de ?21,99), 256 Go (prix de vente conseillé de ?31,99). Les versions en 512 Go et 1 To seront disponibles prochainement.

La carte SILVER PLUS SDXCtm UHS-I sera disponible prochainement en 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Caractéristiques techniques

205MB/s 1 vitesse de lecture max.

vitesse de lecture max. 150MB/s 1 vitesse d'écriture maximale (140MB/s 1 pour la carte Professional SILVER SDXCtm UHS-I).

vitesse d'écriture maximale (140MB/s pour la carte Professional SILVER SDXCtm UHS-I). Classée V30 pour l'enregistrement vidéo jusqu'à 4K 60fps.

60fps. Construite pour durer - résistante aux chutes, aux températures, aux rayons X, aux chocs, au magnétisme et aux vibrations 2 .

. Comprend l'outil de récupération Lexar et une garantie limitée à vie3.

À PROPOS DE LEXAR

Depuis plus de 25 ans, Lexar a été reconnue comme l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire. Notre gamme primée comprend des cartes mémoire, des clés USB, des lecteurs de cartes, des SSD et des DRAM. Avec autant d'options, il est facile de trouver la solution Lexar qui répond à vos besoins. Toutes les conceptions de produits Lexar sont soumises à des tests approfondis dans les Lexar Quality Labs, qui comptent des milliers d'appareils photo et de dispositifs numériques différents, afin de garantir la performance, la qualité, la compatibilité et la fiabilité. Les produits Lexar sont disponibles dans le monde entier dans les principaux magasins de détail et en ligne. Pour plus d'informations ou d'assistance, visitez www.lexar.com.

1 Jusqu'à 205 Mo/s en lecture, vitesses d'écriture inférieures. Les vitesses sont basées sur des tests internes. Les performances réelles peuvent varier.

2 Résistance à la température : fonctionnement -25°C à 85°C, stockage -40°C à 85°C. Protection contre les rayons X : jusqu'à 100 mGy (équivalent à l'exposition à une machine à rayons X d'aéroport). Résistance à l'eau : IPX7, 1m de profondeur d'eau pendant 30 minutes. Résistant aux vibrations : 10-2000Hz. Résistance au magnétisme : 15000Gauss. Résistance aux chocs : 1500G. Protection contre les chutes : Chute de 1,5 m. Résistance à l'usure : jusqu'à 10 000 branchements et débranchements.

3 La garantie limitée à vie est limitée à 10 ans à compter de la date d'achat en Allemagne et dans les régions ne reconnaissant pas la garantie à vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425449/image_5029542_6297160.jpg

30 mai 2024 à 03:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :