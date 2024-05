La norme de clé numérique mondiale du Car Connectivity Consortium reçoit la certification de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information





Le Car Connectivity Consortium (CCC), une organisation de normalisation intersectorielle dédiée à l'avancement des solutions de connectivité de périphérique-véhicule, annonce aujourd'hui que le profil de protection d'applet CCC Digital Keytm est conforme aux normes de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI), devenant ainsi la seule application de clé numérique à recevoir cette désignation de sécurité. La certification BSI garantit que cet élément de l'architecture CCC Digital Key atteint son seuil de sécurité le plus élevé, de sorte que les fabricants de périphériques et les équipementiers de véhicules peuvent s'assurer que leurs utilisateurs sont en mesure d'accéder en toute sécurité à leurs véhicules, de créer et de supprimer des clés numériques, de partager une clé numérique avec d'autres et de démarrer leur véhicule. Avec les clés numériques, les fabricants doivent s'assurer que leurs implémentations soient conçues pour prévenir les attaques matérielles et logicielles connues, telles que la falsification, l'intrusion dans le stockage, le clonage, les attaques par relais et l'accès non autorisé.

« Nous apprécions la manière dont le CCC intègre depuis sa création les exigences les plus strictes en matière de cybersécurité dans sa norme », déclare Gerhard Schabhüser, BSI. « Notre mission est de façonner la sécurité de l'information dans la numérisation par la prévention, la détection et la réaction. La mise en oeuvre d'une approche sécurité dès la conception, comme le fait la CCC Digital Key, nous permet d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi nous sommes heureux de vérifier leur profil de protection et de renforcer la sécurité pour les consommateurs. »

« La sécurité sans compromis a été l'une de nos priorités absolues dans le développement de la spécification de la CCC Digital Key », explique Alysia Johnson, présidente du CCC. « Recevoir la vérification d'un élément essentiel de notre spécification par une agence gouvernementale aussi respectée permet aux fabricants d'appareils du monde entier certifiés CCC Digital Key d'indiquer que leur implémentation est sécurisée et éprouvée. »

La vérification BSI s'applique à la version 3 de la CCC Digital Key, qui définit l'interface normalisée entre le véhicule et le périphérique comme une interface sans fil basée sur NFC conçue pour la communication directe véhicule-périphérique et qui sera déployée dans les futures mises à jour des spécifications. Pour en savoir plus sur le CCC et la CCC Digital Key, rendez-vous sur carconnectivity.org.

À propos du Car Connectivity Consortium

Le Car Connectivity Consortium® (CCC) est une organisation intersectorielle qui fait progresser les technologies pour les solutions de connectivité smartphone-voiture. Le CCC représente une grande partie des industries mondiales de l'automobile et des smartphones avec plus de 200 entreprises membres. Les entreprises membres du CCC comprennent des fabricants de smartphones et des constructeurs automobiles, des fournisseurs automobiles de niveau 1, des fournisseurs de composants électroniques/puces, des fournisseurs de produits de sécurité, et plus encore. Son conseil d'administration se compose de spécialistes des sociétés membres, comme Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic, Samsung, Thales et Xiaomi. Pour plus d'informations, visitez www.carconnectivity.org.

