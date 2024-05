Plus de 10 services innovants de cartes MNBC lancés en six mois sur le système Way4 d'OpenWay





ALMATY, Kazakhstan, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- En seulement 6 mois après que le Kazakhstan a lancé le tenge numérique, sa monnaie numérique de banque centrale, plus de 10 services innovants de cartes MNBC (CBDC en anglais) sont devenus disponibles pour la population du pays de 20 millions d'habitants. Altyn Bank, Eurasian Bank et Halyk Bank ont tiré parti du système logiciel de paiement numérique Way4 pour rejoindre rapidement ce projet MNBC et acquérir 72 % des premiers utilisateurs de cartes numériques liées au tenge. L'empreinte du tenge numérique s'étend, avec 36 nouveaux cas d'utilisation dans sa feuille de route pour 2024 et 2025, selon la Société nationale de paiement du Kazakhstan.

Les clients de la banque au Kazakhstan peuvent demander des cartes MNBC virtuelles et plastiques et les utiliser pour des achats en magasin et en ligne sur les réseaux internationaux Mastercard et Visa. De plus, ils peuvent retirer de l'argent aux guichets automatiques, dématérialiser leurs cartes dans Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay, suivre le solde de leurs cartes MNBC et l'historique de leurs transactions par le biais de la banque mobile, et accéder à d'autres services connexes.

Plus de 130 pays étudient activement la MNBC ou la mettent en oeuvre. Alors que la plupart des transactions MNBC sont effectuées par le biais d'interfaces web et mobiles, le projet du tenge numérique offre aux consommateurs un instrument tangible pour effectuer les paiements MNBC au quotidien.

Le projet du tenge numérique du Kazakhstan poursuit plusieurs objectifs ambitieux. Il s'agit notamment d'intensifier le commerce transfrontalier, de lancer des initiatives sociales et anticorruption innovantes et de permettre l'intégration entre la MNBC et les plateformes DeFi non gouvernementales. Way4 est à l'origine d'innovations en matière d'émission et d'acquisition de cartes pour de nombreux membres de l'écosystème du tenge numérique : Kazakhstan National Payment Corporation, Eurasian Bank, Altyn Bank, Halyk Bank et le service postal national Kazpost. Avec l'aide de leur partenaire OW Kazakhstan, trois de ces acteurs du secteur des paiements ont intégré leur système de traitement des cartes à la plateforme du tenge numérique en moins de deux mois.

L'intégration réussie des cartes MNBC dans l'écosystème des paiements du Kazakhstan témoigne de l'approche avant-gardiste du pays et de la solidité de son infrastructure bancaire. De nombreuses banques utilisent depuis longtemps le système logiciel Way4 d'OpenWay pour introduire des innovations révolutionnaires : par exemple, les toutes premières cartes UnionPay émises en dehors de la Chine et les premiers transferts P2P mobiles Visa au monde.

Pour l'émission et la gestion de la MNBC, l'autorité de régulation des paiements du Kazakhstan a choisi la plateforme Corda de R3. Soutenu par Way4, Corda et d'autres technologies, le Kazakhstan renforce sa position sur la scène économique internationale.

30 mai 2024 à 02:00

