Profitez d'une expérience exceptionnelle de visionnement de soccer avec le téléviseur ULED U7N de Hisense, le téléviseur officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA





QINGDAO, Chine, 30 mai 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et est maintenant le partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA. La société, qui innove continuellement sur le plan du marché et des produits haut de gamme, a démontré une performance exceptionnelle avec ses téléviseurs de grande taille; son téléviseur de 100 po a figuré au premier rang mondial en 2023 et au premier trimestre de 2024. Cette année, Hisense vous offre une expérience de visionnement inégalée avec le téléviseur officiel de l'EURO 2024 de l'UEFA et de la campagne Hisense « BEYOND GLORY » de l'EURO 2024tm de l'UEFA, le téléviseur à Mini-LED ULED, le U7.

En tant que partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA, Hisense apporte une dimension nouvelle à votre expérience de visionnement de soccer avec un téléviseur conçu spécialement pour les amateurs de jeux vidéo et de sport. Pour une expérience sportive vraiment époustouflante, la technologie Mini LED offre l'élégance de l'obscurité réelle et une luminosité stellaire grâce à un large spectre qui intensifie chaque teinte.

La technologie de couleurs Quantum Dot crée une image encore plus réaliste, avec plus d'un milliard de couleurs qui ajoutent richesse et profondeur. La gradation locale à matrice complète et la luminosité maximale garantissent que vous obtenez toujours la meilleure image, des teintes les plus sombres aux blancs les plus brillants.

Améliorez votre expérience de jeu et de visionnement de sports. Profitez d'avantages exceptionnels grâce à la fonction Game Mode Pro de 144 Hz. Le mode de faible latence automatique et le taux de rafraîchissement variable de 144 Hz suivent l'action, même la plus intense. Fini le décalage et le déchirement de l'image.

Pour un scénario différent, le U7N transpose directement la technologie du cinéma. Les technologies IMAX Enhanced, Dolby Vision et Filmmaker Mode travaillent ensemble pour offrir des images 4K incroyables. Profitez de vos films et spectacles préférés comme ils doivent l'être.

Le téléviseur à Mini LED ULED U7N sera témoin de chaque grand moment de l'action de l'EURO 2024tm de l'UEFA avec vous. Faites confiance à Hisense pour créer des expériences de visionnement de jeux parfaites grâce à ses produits télévisuels novateurs.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle oeuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. Hisense a connu une croissance rapide et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2424425/2048_1152.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2424426/U7_Lifestyle_Night_16x9.jpg

SOURCE Hisense

30 mai 2024 à 01:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :