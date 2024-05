Orion Innovation nomme Kelly Ercolino vice-présidente du marketing





Cette leader du marketing de l'industrie des TI met à profit ses décennies d'expérience pour diriger la fonction de marketing stratégique d'Orion

EDISON, New Jersey, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société de premier plan spécialisée dans la transformation numérique et les services de développement de produits, a nommé Kelly Ercolino au poste de vice-présidente principale du marketing. En tant que leader et stratège du marketing dans l'industrie technologique et forte de 20 ans d'expérience, Mme Ercolino dirigera, développera et mettra en oeuvre une stratégie de marketing multicanal en collaboration avec l'équipe dirigeante d'Orion afin d'atteindre les objectifs de revenus et de croissance de l'entreprise. Elle jouera un rôle clé dans l'amélioration de la marque Orion, de la stratégie et des initiatives de marketing dans l'ensemble de l'ingénierie des produits , des centres de livraison, des centres d'innovation (COI) et des secteurs industriels verticaux de l'entreprise.

« Kelly a fait ses preuves en matière de résultats exceptionnels et de mise en place de services de marketing innovants pour stimuler une croissance exponentielle dans notre secteur, a déclaré Raj Patil, PDG d'Orion. Nous sommes impatients de travailler avec Kelly pour renforcer notre marque, approfondir notre implantation sur le marché et accélérer nos relations en tant qu'acteur majeur de la transformation numérique dans l'industrie. »

« Je suis ravie de rejoindre Orion à ce moment clé de la croissance et de l'expansion continue de l'entreprise, a indiqué Kelly. Orion est une société qui s'engage à inspirer et à accélérer l'innovation numérique à l'échelle mondiale. Je me réjouis de travailler avec Raj et l'équipe de direction pour mettre en place une fonction de marketing stratégique afin de maximiser les nombreuses possibilités qu'offre Orion de transformer et de moderniser les entreprises de ses clients. »

Au cours des deux dernières années, Mme Ercolino a été stratège et consultante en marketing pour plusieurs entreprises technologiques de premier plan. Auparavant, elle a été vice-présidente du marketing chez Carbyne, une entreprise de transformation numérique de la sécurité publique, et responsable du marketing mondial chez Coforge, un fournisseur mondial de services et de solutions numériques. Elle a également occupé des postes de haut niveau dans le domaine du marketing chez le fournisseur de solutions logicielles d'entreprise NICE et a joué un rôle essentiel dans la création de la fonction de marketing commercial mondial chez Tata Consultancy Services. Mme Ercolino a renforcé son engagement en faveur de l'amélioration continue en suivant récemment un programme exécutif de haute intensité de 12 mois pour les directeurs de marketing à la Columbia Business School, ancré dans la pointe du marketing stratégique.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison en Amérique du Nord, dans la région EMOA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, consultez le site : www.orioninc.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4240974/Orion_Innovation_Logo.jpg

29 mai 2024 à 23:46

