« Mommy, It's NOT Oveeeer »

MONTRÉAL, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Just for Laughs et ComediHa ! sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu un accord pour ComediHa !l'acquisition de certains actifs Just for Laughs à la suite du processus de vente et de sollicitation mené par Just for Laughs dans le cadre de ses procédures de restructuration. Cet accord est soumis à l'approbation de la Cour supérieure du Québec. L'audience de la Cour est prévue pour le 3 juin.

D'ici là, les deux parties ont convenu de s'abstenir de tout commentaire public sur la question.

À PROPOS DE COMEDIHA !

ComediHa ! est une société de divertissement de premier plan fondée en 1997. Avec plus de 100 employés à temps plein et près de 4 000 employés temporaires à Québec, Montréal, Paris et Hollywood, ComediHa ! se consacre à faire rire les gens du monde entier. Chaque année, ComediHa ! Le Fest-Québec attire plus de 750 000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand festival de comédie de langue française au monde. ComediHa ! Elle produit également des spectacles, des émissions de télévision et des films, apportant joie et rires au public du monde entier.

JUSTE POUR RIRE

Fondé en 1983, le groupe Just for Laughs est un leader mondial de l'humour et organise le plus grand festival d'humour au monde à Montréal. La société a lancé la carrière de nombreux comédiens renommés et divertit des millions de spectateurs chaque année grâce à ses festivals et à son contenu diffusé dans plus de 150 pays. Just for Laughs produit également des spectacles et des comédies musicales et organise la conférence ComedyPRO.

Coordonnées des médias : Alexandre Boucher, 418 446-7783, [email protected]

29 mai 2024 à 23:08

