La China International Supply Chain Expo connaît un triomphe lors de son passage au Royaume-Uni





La tournée promotionnelle au Royaume-Uni met en lumière un avenir commun en matière d'économie verte, de technologie numérique et d'IA.

LONDRES, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Londres a accueilli un séminaire de promotion pour la 2e China International Supply Chain Expo (CISCE) , dans le cadre d'une visite au Royaume-Uni par une délégation d'entrepreneurs chinois dirigée par Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT). Le séminaire a exploré les possibilités de développement collaboratif dans l'économie verte, la technologie numérique et l'intelligence artificielle (IA). Parmi les principaux intervenants figuraient Ren Hongbin ; Zheng Zeguang, ambassadeur de Chine au Royaume-Uni ; Sir Sherard Cowper-Coles, président du China-Britain Business Council ; et Jack Perry, président du 48 Group Club au Royaume-Uni.

Ren Hongbin a fait remarquer : « La Chine et le Royaume-Uni possèdent chacun des atouts uniques dans l'économie verte, la technologie numérique et l'IA. La coopération entre les entreprises chinoises et britanniques contribue à maintenir la résilience et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement entre les deux pays tout en développant les relations économiques et commerciales bilatérales. Lors de la première CISCE, des entreprises britanniques de premier plan ont présenté leurs offres, remportant un succès significatif. Nous accueillons chaleureusement davantage d'entreprises basées au Royaume-Uni qui se joindront à nous cette année. »

Zheng Zeguang a souligné l'importance d'une chaîne d'approvisionnement mondiale stable et sûre, une responsabilité conjointe des deux nations. Il a souligné l'engagement de la Chine à étendre davantage son ouverture de haut niveau à la communauté internationale, en encourageant les secteurs d'activité chinois et britanniques à faire progresser ensemble la coopération économique et commerciale.

Sherard Cowper-Coles a décrit l'exposition comme plus qu'une vitrine de produits ; elle sert de plateforme pour l'ensemble du système de la chaîne d'approvisionnement, représentant non seulement les entreprises individuelles, mais aussi la prospérité de l'industrie mondiale dans son ensemble. Il a ajouté que le Conseil commercial Chine-Grande-Bretagne prévoit de continuer à organiser des délégations commerciales britanniques pour participer à la prochaine CISCE.

Jack Perry a souligné l'engagement de la Chine et du Royaume-Uni à maintenir un partenariat commercial solide, en mettant l'accent sur les opportunités dans des domaines axés sur l'innovation scientifique et technologique, en particulier l'IA, et l'importance de favoriser conjointement les améliorations en cours dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Au cours du séminaire, le China International Exhibition Center Group, l'organisateur de la CISCE, a signé des accords avec les exposants et des lettres d'intention avec plusieurs entreprises britanniques, ainsi qu'un protocole d'accord signé avec l'association britannique pour les énergies renouvelables et les technologies propres. Le séminaire a attiré plus de 150 représentants d'entreprises et d'associations commerciales chinoises et internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/24194/image.jpg

29 mai 2024 à 22:28

