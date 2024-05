WestJet émet un préavis de lock-out à l'intention de l'ALPA, le syndicat représentant les pilotes de WestJet Encore





CALGARY, AB, le 29 mai 2024 /CNW/ - WestJet a émis aujourd'hui un préavis de lock-out à l'Air Line Pilots Association (ALPA), le syndicat qui représente les pilotes de WestJet Encore. À la suite de l'avis de lock-out envoyé aujourd'hui, un arrêt de travail pourrait avoir lieu dès le samedi 1er juin 2024, à 18 h (HNR), à moins qu'une entente ne soit conclue. L'annonce survient dans la foulée de l'échec du processus de ratification de l'entente de principe entre les deux parties, le vendredi 10 mai 2024.

« La décision d'émettre un avis n'a pas été prise à la légère, et nous nous excusons sincèrement pour l'incertitude que cela cause à nos invités et aux régions de l'Ouest canadien qui comptent sur le service de WestJet Encore; nous espérons toujours pouvoir éviter les perturbations pour nos invités », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. « Notre entente de principe représentait un solide processus de négociation qui nous a menés à notre offre finale. Par conséquent, au cours des deux dernières semaines, nous avons travaillé avec diligence pour mieux comprendre où nous pouvons mieux harmoniser nos priorités dans le cadre financier présenté. Malheureusement, compte tenu du rythme des progrès et de notre priorité inébranlable de protéger les projets de voyage estivaux des Canadiens, nous avons dû émettre un avis de lock-out pour offrir des certitudes à nos invités et à nos employés en parvenant à une résolution définitive. »

Le Groupe WestJet mène des négociations de travail actives avec l'ALPA depuis septembre 2023. L'entente de principe rejetée présentait une offre qui ferait des pilotes de WestJet Encore les pilotes régionaux les mieux rémunérés au Canada, tout en offrant des normes de pointe dans l'industrie sur le plan de l'équilibre travail-vie privée et des engagements envers l'avancement professionnel.

« Nous apprécions sincèrement nos pilotes d'Encore et le service qu'ils facilitent, qui nous permet d'offrir une connectivité aérienne essentielle aux collectivités régionales de l'Ouest canadien. Nous sommes fermement déterminés à conclure une entente pour prévenir les perturbations de voyage. Cependant, nous sommes tout aussi déterminés à demeurer campés sur nos positions concernant ce qui est raisonnable, car nous ne pouvons pas sacrifier notre capacité d'offrir un transport aérien abordable aux millions d'invités et aux collectivités que nous servons, ou notre responsabilité d'assurer la sécurité d'emploi de notre personnel dans l'ensemble du Groupe WestJet », a conclu Diederik Pen.

Détails du lock-out des pilotes de WestJet Encore

Émettre un avis de lock-out ne signifie pas qu'il y aura des perturbations de voyage. Toutefois, au cours des prochains jours, le Groupe WestJet prendra les mesures nécessaires pour gérer autant que possible les répercussions, notamment :

Préparation en vue de l'exploitation d'un horaire réduit pour les pilotes de WestJet Encore.

Gestion proactive des changements et des annulations, afin de s'assurer de pouvoir communiquer avec les invités avant leur vol.

Offre d'options de changement et d'annulation flexibles aux personnes souhaitant prendre d'autres dispositions.

Veuillez consulter la page Mises à jour pour les invités de WestJet pour obtenir de plus amples renseignements sur l'état des vols, les changements de voyage et les dates applicables pour les options de modification et d'annulation flexibles.

