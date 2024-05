Full-Life Technologies annonce l'approbation par la FDA de sa demande de nouveau médicament de recherche pour 225Ac-FL-020 pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration





HEIDELBERG, Allemagne, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), société internationale de radiothérapie entièrement intégrée, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine de déposer une demande de nouveau médicament de recherche (IND) pour des essais cliniques portant sur 225Ac-FL-020, son produit radiopharmaceutique ciblant la PSMA pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC). La société prévoit de commencer les études cliniques aux États-Unis et dans le monde entier en 2024.

Le 225Ac-FL-020 utilise une radiothérapie alpha ciblée conçue pour attaquer sélectivement les cellules cancéreuses, en réduisant les dommages causés aux tissus sains. Dans les modèles précliniques, le FL-020 radiomarqué a présenté un profil de biodistribution in vivo très prometteur, avec une absorption tumorale élevée et soutenue et une clairance systémique rapide. Le 225Ac-FL-020 a montré une activité anti-tumorale robuste chez les souris xénogreffées LNCaP, avec un profil de sécurité favorable. L'essai clinique de phase I à venir évaluera la sécurité, la tolérance et l'activité anti-tumorale du 225Ac-FL-020, et jettera les bases d'un développement clinique ultérieur, visant à faire du 225Ac-FL-020 une option thérapeutique précieuse pour les patients atteints de mCRPC.

« L'approbation de la demande d'IND est une étape réglementaire importante dans notre plan de développement du 225Ac-FL-020, a déclaré le Dr Steffen Heeger, directeur Médical de Full-Life. Cette étape importante souligne notre engagement global en faveur du potentiel thérapeutique des produits radiopharmaceutiques et met une fois de plus en évidence la valeur des efforts, du dévouement et de la collaboration interfonctionnelle de l'équipe. Nous sommes ravis de lancer le programme clinique de phase I, qui nous donnera la première occasion de recueillir des données sur l'innocuité et l'activité antitumorale du 225Ac-FL-020 chez l'homme. »

À propos du 225Ac-FL-020

Le 225Ac-FL-020 est un nouveau conjugué médicamenteux radionucléide (RDC) de nouvelle génération, potentiellement le meilleur de sa catégorie, ciblant la PSMA, qui entrera dans les études cliniques mondiales de phase 1 en 2024. Son vecteur de ciblage, FL-020, a été découvert en utilisant la plateforme UniRDCtm exclusive de Full-Life, qui permet une amélioration significative de l'absorption du médicament au niveau de la tumeur tout en maintenant une élimination systémique rapide. Dans les modèles précliniques, le 225Ac-FL-020 a démontré une puissante activité anti-tumorale et un profil de sécurité favorable.

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une entreprise mondiale de radiothérapie entièrement intégrée qui exerce ses activités en Belgique, en Allemagne et en Chine. Notre objectif est de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin de produire un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements du futur. Nous sommes constitués d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques qui évoluent rapidement et qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, ainsi que dans la recherche sur les radio-isotopes et le développement clinique.

29 mai 2024 à 20:00

