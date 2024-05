MDA Space rejoint Starlab Space en tant que partenaire stratégique et actionnaire de la joint venture de la station spatiale commerciale





MDA Space apporte à Starlab un héritage inégalé en matière de robotique spatiale et de vols habités

HOUSTON, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), la joint venture mondiale entre Voyager Space, Airbus et Mitsubishi Corporation, a accueilli aujourd'hui MDA Space Ltd. (TSX : MDA), un partenaire de mission de confiance de l'industrie spatiale mondiale en pleine expansion, en tant que partenaire stratégique et actionnaire de Starlab Space. Le partenariat dirigé par Starlab US continue de se développer, étendant la portée mondiale de la joint venture au Canada.

En tant que leader mondial de la robotique spatiale prévue pour l'homme, MDA Space est synonyme d'excellence et d'innovation, avec des technologies révolutionnaires qui ont façonné et établi les normes pour l'industrie de la robotique spatiale. En tant que développeur de la famille de robots du Canadarm qui a fourni un soutien essentiel aux astronautes et aux opérateurs de missions sur la Station spatiale internationale depuis plus de vingt ans, MDA Space jouera un rôle central dans le développement de Starlab. L'entreprise rejoint l'équipe de Starlab pour fournir à la station toute la gamme de robotique externe, d'interfaces robotiques et d'opérations de missions robotiques, y compris sa suite complète de solutions robotiques évolutives et modulaires récemment lancée, MDA SKYMAKERtm , qui peut être adaptée pour soutenir un large éventail de missions.

« Avec MDA Space qui rejoint Starlab, nous ne nous contentons pas d'adopter l'innovation, nous la manions, a déclaré Tim Kopra, PDG de Starlab Space et ancien astronaute de la NASA. Après avoir été personnellement témoin de la fiabilité et de la polyvalence exceptionnelles des technologies robotiques développées par MDA Space pendant mon séjour dans la Station spatiale internationale, je suis convaincu que ce partenariat stimulera l'innovation et ouvrira de nouvelles possibilités pour Starlab. Les technologies robotiques de MDA Space, qui sont depuis longtemps une pierre angulaire de l'exploration spatiale, feront partie intégrante de nos opérations, assurant précision et excellence dans chaque projet. »

« Notre intégration dans l'équipe de Starlab Space est plus qu'une collaboration de programme : elle fusionne stratégiquement une expertise hautement complémentaire et de premier ordre dans le but d'accélérer l'économie spatiale sur la terre et en orbite, a déclaré Mike Greenley, PDG de MDA Space. Il s'agit également d'une validation de la capacité et de la valeur que MDA SKYMAKERtm offre au marché émergent de l'exploration et de l'infrastructure spatiales commerciales, ainsi que du haut niveau de confiance que l'industrie accorde à la robotique de MDA Space. »

L'ajout de MDA Space à l'équipe de Starlab Space renforce l'engagement de la joint venture à constituer un consortium international d'entreprises stratégiques et de premier plan dotées d'un héritage de vol et d'une expérience éprouvée, notamment Voyager Space, Airbus et Mitsubishi Corporation, élargissant encore le réseau mondial de partenaires de Starlab Space prêt à développer l'économie spatiale commerciale. Les partenaires industriels américains, européens, japonais et canadiens permettent de développer encore le réseau de partenaires de la Station spatiale internationale par l'intermédiaire d'entités commerciales.

En plus des partenaires de la joint venture, Starlab Space a conclu un accord d'équipe stratégique avec Northrop Grumman , un partenariat de conception et d'expérience avec Hilton Hotels , et a obtenu un contrat de lancement avec SpaceX pour son véhicule Starship .

À propos de Starlab Space

Starlab Space LLC est une joint venture mondiale entre Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation et MDA Space qui conçoit, construit et exploitera la station spatiale commerciale Starlab. Starlab desservira une clientèle mondiale composée d'agences spatiales, de chercheurs et d'entreprises, assurant ainsi une présence humaine continue dans l'orbite terrestre basse et une transition fluide de la science et de la recherche en microgravité de la Station spatiale internationale vers la nouvelle ère des stations spatiales commerciales.

Pour obtenir plus d'informations sur Starlab, consultez le site Web de Starlab sur www.starlab-space.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux sur @Starlab_Space ( X , Instagram ) et @Starlab ( LinkedIn ).

À PROPOS DE MDA SPACE

Créant l'espace entre le prouvé et le possible, MDA Space (TSX : MDA) est un partenaire de confiance de l'industrie spatiale mondiale. Pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et de la géo-intelligence avec plus de 55 ans d'histoire de premières mondiales et plus de 450 missions, MDA Space est un leader mondial des satellites de communication, de l'observation de la terre et de l'espace, ainsi que de l'exploration et de l'infrastructure spatiales. L'équipe de MDA Space, composée de plus de 3 000 experts de l'espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer une vision client audacieuse en une mission réalisable, apportant un mélange unique d'expérience, d'excellence en ingénierie et d'émerveillement qui fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur le sol et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mda.space .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2423945/PR_Image_Starlab_Space__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313482/Starlab_logo.jpg

29 mai 2024 à 19:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :