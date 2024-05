Résultats des élections 2024 au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - À l'issue d'un scrutin tenu du 14 au 29 mai 2024 et auquel les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec de la région I étaient invités à participer, une administratrice a été élue et une autre administratrice a été réélue pour des mandats d'une durée de trois ans.

Région électorale I

Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie Taux de participation : 5,99 %

Mme Carole Lamothe , ing. (élue)

, ing. (élue) Mme Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. Ing., DESSG, LL.B, directrice Contrats, Appels d'offres et Propositions - Canada , Hitachi Énergie (réélue)

Région électorale II

Est-du-Québec, Estrie, Mauricie-Centre-du-Québec, l'Ouest-du-Québec, Saguenay , Saguenay-Lac-Saint-Jean

M. Michel Noël, ing. M.Sc.A., ASC, C. Dir. (réélu par acclamation)

Région électorale III

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches

Il n'y avait aucun poste à pourvoir dans la Région III cette année.

Dépouillement des résultats

Le vote électronique et le dépouillement des résultats ont été supervisés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), conformément au Règlement sur les élections au Conseil d'administration et l'organisation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Un rapport officiel présentant les résultats complets a été produit par RCGT et est disponible sur le site web de l'Ordre. Toute l'information transmise par les nouveaux administrateurs et les nouvelles administratrices dans le cadre du processus électoral y est aussi disponible.

Les personnes élues entreront en fonction le 14 juin prochain, lors de la première réunion du 104e Conseil d'administration de l'Ordre. C'est également à cette date que le Conseil d'administration élira la personne qui occupera la présidence de l'Ordre pour un mandat de deux ans. Ils se joindront alors aux administrateurs et administratrices qui poursuivent leur mandat :

Mme Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA, nommée par l'Office des professions du Québec

M. Normand Chevalier , ing., M. Ing., Adm. A.

, ing., M. Ing., Adm. A. M. Marco Dubé, ing., directeur général, Entreprise Form-Éval inc.

Mme Sandra Gwozdz, ing., FIC

M. Alain Larocque, CRHA, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec

M. Jean-Luc Martel , ing., Ph. D., professeur, département de génie de la construction, École de technologie supérieure

, ing., Ph. D., professeur, département de génie de la construction, École de technologie supérieure Mme Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP, directrice, service des infrastructures du réseau routier, Ville de Montréal

Mme Christine Mayer, ing., M. Sc. A., surveillante principale, services ingénierie, Rio?Tinto

M. Michel Paradis , ing., M.Sc., directeur général, Direction générale du laboratoire des chaussées, Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Deux nouvelles administratrices nommées par l'Office des professions entreront en fonction :

Mme Malika Habel , nommée par l'Office des professions du Québec

, nommée par l'Office des professions du Québec Mme Danièle Marcoux, nommée par l'Office des professions du Québec

L'Ordre souhaite par ailleurs remercier Mmes Béatrice Laporte-Roy, ing, gestionnaire principale, recrutement sur les campus, Bell, Diane Morin, MBA et Catherine Nadeau, administratrices sortantes qui termineront leur mandat le 13 juin 2024.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe plus de 72 000 membres et futur.e.s membres de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

29 mai 2024 à 19:18

