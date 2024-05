Quectel reçoit le prestigieux Fortress Cybersecurity Award pour ses contributions exceptionnelles à la sécurité de l'IdO





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, est très heureuse d'être reconnue comme lauréate du 2024 Fortress Cybersecurity Award par le Business Intelligence Group. Les Fortress Cybersecurity Awards récompensent les entreprises et les personnes à la pointe de l'innovation en matière de cybersécurité. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur engagement à développer des solutions, à sensibiliser et à se défendre contre la menace croissante des cyberattaques.

« Nous sommes très honorés de recevoir le prix Fortress Cybersecurity », a déclaré Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « Cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir des solutions IdO sécurisées et fiables qui protègent les données et les activités de nos clients. Alors que l'Ido continue de révolutionner le secteur industriel, assurer la sécurité des appareils connectés devient plus essentiel que jamais. Ce prix témoigne du travail acharné et de l'ingéniosité de notre équipe ».

Dans le cadre de son engagement en faveur de la cybersécurité, Quectel a fait appel à Finite State, une entreprise tierce spécialisée en sécurité et axée sur la gestion des risques de la supply chain des logiciels pour les entreprises, pour procéder à des tests rigoureux sur les modules IdO de Quectel afin de démontrer l'engagement de Quectel en faveur d'une sécurité transparente et vérifiable des produits. En outre, l'entreprise a publié les documents SBOM (Software Bill of Materials) et VEX (Vulnerability Exploitability Exchange) pour ses modules IdO, une première dans le secteur parmi les fabricants de modules IdO. La fourniture de documents SBOM et VEX a un effet en cascade sur l'ensemble de l'écosystème de l'IdO. En tant que fournisseur de modules, Quectel fait partie intégrante de l'architecture de nombreux appareils IdO.

« À l'ère du numérique, la cybersécurité n'est plus facultative, mais essentielle », a déclaré Maria Jimenez, Nominations Chief Officer au sein du Business Intelligence Group. « Nous sommes fiers de récompenser Quectel pour ses solutions innovantes et son engagement indéfectible à protéger nos données et nos infrastructures contre les cybermenaces en constante évolution ».

Outre ses prouesses techniques, Quectel s'engage à favoriser une culture de sensibilisation à la sécurité et à l'innovation. En investissant dans la recherche et le développement et en collaborant avec les leaders de l'industrie et les organismes de réglementation, Quectel s'efforce d'anticiper les menaces émergentes et de fournir à ses clients les solutions IdO les plus sécurisées possibles.

Le Fortress Cybersecurity Award est une étape importante pour Quectel, car il reflète sa position de leader dans l'industrie de l'IdO et ses efforts dédiés à la protection de l'intégrité et à la sécurité de ses données clients. Alors que Quectel continue d'élargir son portefeuille de produits et sa présence mondiale, l'entreprise reste fidèle à sa mission de fournir une technologie IdO sécurisée et de pointe.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IdO. Nous sommes une organisation très centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO soutenu par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 600 professionnels donne le rythme de l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

29 mai 2024 à 18:25

