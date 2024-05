Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc. accueille Steve Worthy comme responsable de la croissance pour mener à bien ses plans d'élargissement





Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc., un fournisseur de premier plan de solutions innovantes d'intelligence des données, est très heureux d'annoncer la nomination de Steve Worthy comme responsable de la croissance, chargé de mener le plan d'élargissement de l'entreprise.

Avec une carrière illustre de plus de vingt ans à des postes de direction commerciale, Steve Worthy apporte à l'équipe de Competitor IQ une grande expérience et de solides références. Sa vision stratégique, associée à sa passion pour l'expérience client, sera déterminante pour consolider la présence de Competitor IQ et favoriser des relations solides dans de nouveaux secteurs d'activité.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Steve Worthy chez Competitor IQ comme responsable de la croissance », a déclaré Anita Lo, présidente de Competitor IQ. « L'expertise de Steve et sa connaissance du secteur s'alignent parfaitement sur notre engagement à fournir des solutions de pointe en matière d'intelligence des données à nos clients dans le monde entier. Sa nomination marque une étape importante dans notre démarche d'élargissement à de nouveaux marchés, et nous sommes convaincus que son leadership va accélérer notre trajectoire de croissance ».

Dans ses nouvelles fonctions, Steve Worthy mettra a profit ses prouesses stratégiques pour mener des initiatives de vente, cultiver des partenariats stratégiques et stimuler la croissance des revenus de Competitor IQ. En mettant l'accent sur la compréhension des besoins clients et la fourniture de solutions adaptées, Steve jouera un rôle essentiel en veillant à ce que la gamme de services de Competitor IQ reste à la pointe de l'innovation dans le domaine du paysage concurrentiel.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe talentueuse de Competitor IQ et de me lancer dans cette aventure passionnante d'élargissement et de croissance », a déclaré Steve Worthy. « L'engagement de Competitor IQ en faveur de l'excellence et de l'innovation fait que l'entreprise se démarque sur le marché, et je me réjouis de mettre à profit mon expérience pour renforcer la présence de l'entreprise et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients ».

La nomination de Steve Worthy souligne l'engagement de Competitor IQ à fournir les meilleures solutions et un service client incomparable aux clients qui recherchent des informations exploitables pour acquérir un avantage concurrentiel dans l'environnement commercial actuel en rapide évolution. Competitor IQ proposera une gamme complète de services d'intelligence, notamment des tableaux de bord des prix pour les services financiers et la vente au détail, des audits de l'expérience client et des analyses opérationnelles sur la concurrence.

À propos de Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc.

Nous sommes le premier fournisseur de données sur les achats des concurrents provenant exclusivement de sources exclusives, ce qui permet aux institutions financières et aux grands distributeurs d'éviter des incidents coûteux et d'exploiter les lacunes du marché. Grâce à notre méthodologie exclusive, à nos données en temps réel à la qualité contrôlée et grâce à notre équipe d'experts spécialisés, nous fournissons à nos clients des informations personnalisées et des données exploitables à grande échelle. Grâce à Competitor IQ, les leaders du secteur savent où ils se situent sur leur marché, prennent des décisions en toute confiance et obtiennent constamment de meilleurs résultats par rapport à leurs concurrents.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 18:15

