L'Onera présente de nouvelles données cliniques sur l'innovant Onera STS au salon SLEEP 2024





L'Onera Health, leader dans la transformation de la médecine du sommeil et de la télésurveillance, a annoncé aujourd'hui sa présence à la prochaine conférence SLEEP 2024, la 38e réunion annuelle de l'Associated Professional Sleep Societies (APSS), qui se tiendra du 1er au 5 juin 2024 à Houston, aux États-Unis. Le système innovant de test du sommeil Onera (Onera STS), basé sur un patch, sera mis en avant dans différentes présentations scientifiques lors de la conférence.

« SLEEP est le lieu le plus important pour rencontrer la communauté de la médecine du sommeil, et nous sommes impatients de présenter notre solution de polysomnographie à domicile aux médecins, aux chercheurs et aux techniciens. Nous sommes ravis d'être à Houston non seulement pour présenter notre solution, mais aussi pour participer aux échanges scientifiques à une période où la médecine du sommeil est de plus en plus importante pour la santé de la population », a déclaré Ruben de Francisco, fondateur et directeur général de l'Onera Health.

Au cours de la conférence, la société présentera sa solution PSG-as-a-Service de qualité clinique aux médecins, qui pourront en savoir plus au stand sur la mise en place d'un programme de polysomnographie à domicile avec Onera. En outre, l'Onera STS fera l'objet de deux présentations d'affiches et de deux résumés de dernière minute, mettant en évidence les résultats d'études cliniques récentes évaluant l'Onera STS et la polysomnographie à domicile.

Les détails des sessions de résumés et d'affiches de l'Onera sont les suivants :

Résumé de dernière minute avec l'Onera STS :

Titre : Technical success and User-experience with wireless, patch-based, self-applied home polysomnography (Ojile JM et al.)

ID du résumé : LBA-1304

Date et heure de la présentation du poster : 4 juin 2024, 11 heures

Numéro du panneau d'affichage : #404

Titre : AHI and sleep-staging derived from a patch-based, 2-EEG channel PSG device (Galetke W et al.)

ID du résumé : LBA-1312

Date et heure de la présentation du poster : 4 juin 2024, 11 heures

Numéro du panneau d'affichage : #412

Titre : Long-term trends in utilization of Sleep diagnostic tests among Medicare beneficiaries (Braun M et al.)

ID du résumé : 1101

Date et heure de la présentation du poster : 4 juin 2024, 11 heures

Numéro du panneau d'affichage : #350

Titre : Relevance of attributes and preferences for at-home diagnostic testing differ among patients with sleep disorders (Braun M et al.)

ID du résumé : 1105

Date et heure de la présentation du poster : 4 juin 2024, 11 heures

Numéro du panneau d'affichage : #354

À propos d'Onera

Onera Health est un leader de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance du sommeil. Les solutions et services de diagnostic révolutionnaires de la société sont destinés à aider des millions de personnes souffrant de maladies liées au sommeil, tout en impactant d'autres domaines médicaux grâce au suivi de diverses conditions chroniques, améliorant ainsi la santé et la qualité de vie des patients du monde entier. Les solutions innovantes de la société fournissent aux médecins des données complètes d'étude du sommeil dans tout un éventail d'environnements cliniques et non cliniques, afin d'optimiser les soins aux patients et de réduire les coûts de santé. Onera possède des bureaux aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, consultez le site onerahealth.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 18:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :