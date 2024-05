La Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan célèbre l'inauguration de sa nouvelle usine de traitement de l'eau





PREMIÈRE NATION DES ALGONQUINS DE PIKWAKANAGAN, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan bénéficiera d'un accès durable et à long terme à l'eau potable grâce à la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau et d'un nouveau système de distribution.

Aujourd'hui, en compagnie du chef Greg Sarazin, la Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, Jenica Atwin, a souligné cette étape importante lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la communauté.

Les membres de la Première Nation plaident depuis longtemps en faveur d'une nouvelle usine de traitement de l'eau, car ils dépendent de puits privés individuels à risque. Une source d'eau nouvelle et fiable contribue à la fois à la santé et à la sécurité à long terme des membres de la communauté et à la prévention des avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable.

Les travaux de construction de la nouvelle usine et du système de distribution devraient s'achever fin 2025 et fourniront de l'eau potable sûre et propre à plus de 200 foyers et à plusieurs bâtiments communautaires.

Le projet est le fruit d'un partenariat efficace entre la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan et Services aux Autochtones Canada. D'importantes contributions ont été apportées par Merv Sarazin, défenseur de longue date de la communauté et ancien gestionnaire des travaux publics dans la communauté, qui a lancé ce projet d'usine de traitement de l'eau il y a 30 ans.

Citations

« Tout le monde, partout au Canada, devrait avoir accès à de l'eau potable propre. Et aujourd'hui, grâce à leurs dirigeants dévoués et aux défenseurs de la communauté, les résidents de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan ont franchi une étape cruciale pour que leur nouveau système de traitement de l'eau devienne une réalité. Nous serons toujours là pour soutenir les communautés lorsqu'elles prendront l'initiative de fournir un accès durable et fiable à l'eau potable pour tous. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'accès durable et à long terme à l'eau potable arrive chez la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan grâce à des dirigeants dévoués comme le chef Sarazin et à des défenseurs de la communauté. Cette infrastructure d'approvisionnement en eau, soutenue par Services aux Autochtones Canada, fournira de l'eau potable sûre et propre à plusieurs bâtiments de la communauté et à plus de 200 foyers. »

Jenica Atwin

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Pendant trop longtemps, nous avons souffert d'un approvisionnement en eau insalubre et inadéquat dans nos foyers. Nous sommes très heureux de voir enfin se concrétiser les premières étapes de notre projet d'approvisionnement en eau. Ce projet est essentiel pour répondre aux besoins de notre communauté en eau potable propre, sûre et fiable. Il s'agit également d'une infrastructure essentielle à la croissance future de Pikwakanagan. Ce projet permettra à notre communauté de garantir ce besoin fondamental pour les générations à venir. »

Chef Greg Sarazin

Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan

Faits en bref

La Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan est située sur les rives du lac Golden et de la rivière Bonnechere , dans le comté de Renfrew .

, dans le comté de . Le coût total est estimé à environ 77,9 millions de dollars, dont environ 73,2 millions de dollars provenant de Services aux Autochtones Canada et environ 4,7 millions de dollars provenant du programme Investir dans les infrastructures canadiennes d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

L'eau dans les communautés des Premières Nations

Infrastructure Canada - Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones et @AOP_FN

Facebook : @GCAutochtones et Algonquins of Pikwakanagan First Nation

Instagram : @gcautochtones et @pikwakanaganfn

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

X: @AOP_FN

Facebook: Algonquins of Pikwakanagan First Nation

Instagram: @pikwakanaganfn

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

29 mai 2024 à 18:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :