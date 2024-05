Le gouvernement du Canada reconduit le mandat du président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada





Le professeur Alejandro Adem continuera de faire profiter la communauté de recherche en sciences et en génie du Canada de ses grandes qualités de leader

OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Les secteurs canadiens des sciences et de la recherche bénéficient grandement du soutien qu'accorde le gouvernement du Canada aux visionnaires, explorateurs et innovateurs. En collaboration avec les universités, les collèges et les entreprises, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) aide ces spécialistes à trouver des solutions aux défis mondiaux actuels, rendant possible les découvertes et innovations qui approfondissent nos connaissances et améliorent la qualité de vie de la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la reconduction du mandat du professeur Alejandro Adem à la présidence du CRSNG pour une période de cinq ans qui entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Depuis 2019, le CRSNG a, sous la gouverne du professeur Adem, exercé un rôle clé à l'appui de la recherche relative aux priorités du gouvernement du Canada, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'innovation quantique, de la sécurité de la recherche, des véhicules électriques, des minéraux critiques, de la recherche autochtone et des objectifs de carboneutralité. Le CRSNG a également accordé un financement jamais vu à la recherche, adopté des politiques pour rehausser l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'ensemble du milieu de la recherche du Canada, et contribué à la hausse considérable des opportunités de collaboration internationale pour les chercheurs et les étudiants canadiens. Dans le cadre de son second mandat, le professeur Adem continuera d'appuyer l'excellence en recherche et la formation de partenariats novateurs avec des organismes des secteurs privé, public et sans but lucratif en vue de renforcer l'économie, la société et l'avenir du pays.

Le professeur Adem a accédé à la présidence du CRSNG en octobre 2019. À titre de chercheur émérite dans le domaine des mathématiques et de membre du corps professoral de l'Université de la Colombie-Britannique, il possède une vaste expérience de leadership acquise au sein de l'écosystème canadien de la recherche et de l'innovation. De 2015 à 2019, il a été chef de la direction et directeur scientifique chez Mitacs, où il a supervisé un projet d'expansion sans précédent des programmes de stages de l'organisme au Canada et à l'étranger.

Le professeur Adem est actuellement président du Comité de coordination de la recherche au Canada, président du conseil d'administration du Conseil mondial de la recherche et membre du conseil d'administration du Programme scientifique des frontières humaines. Il est membre de la Société royale du Canada, de la Société américaine des mathématiques et de la Société mathématique du Canada ainsi que membre correspondant de l'Académie mexicaine des sciences.

« Je félicite le professeur Adem à l'occasion de la reconduction de son mandat à la présidence du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Sous sa gouverne, l'organisme a réalisé des investissements majeurs à l'appui de la recherche, des chercheurs et des stagiaires; accru l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'ensemble de la communauté de recherche du Canada; et intensifié la collaboration internationale. Son expertise et son expérience sont des atouts précieux pour la mise en oeuvre du plan ambitieux de notre gouvernement à l'égard de la recherche et de l'innovation au pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« C'est avec grand honneur que j'occupe la présidence du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada depuis 2019. Je suis ravi de pouvoir continuer à soutenir les scientifiques et les ingénieurs de talent qui se vouent à la recherche de solutions, de traitements et de technologies qui amélioreront la qualité de vie de la population canadienne. C'est à l'intérieur de nos frontières que certains des travaux de recherche les plus prometteurs au monde sont réalisés et c'est dans cette optique que je continuerai à travailler de près avec les chercheurs, les étudiants, des collaborateurs clés et des partenaires estimés pour faire en sorte que la communauté de recherche du Canada demeure novatrice, performante et inclusive. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le professeur Alejandro Adem, membre de la Société royale du Canada

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) favorise et appuie la recherche et la formation de chercheurs en sciences naturelles et en génie au moyen de subventions et de bourses afin de développer le talent, de stimuler les découvertes et de soutenir l'innovation dans le but d'apporter à la population canadienne des avantages sur les plans économique et social.

Le Conseil du CRSNG est composé du président et d'au plus 18 autres membres nommés, issus des secteurs privé et public. Ses membres représentent collectivement le milieu de la recherche universitaire et le milieu de la recherche-développement du secteur privé en sciences naturelles et en génie, de même que d'autres groupes de parties prenantes au sein de l'écosystème canadien de la recherche. Les principales responsabilités du Conseil consistent à établir la stratégie et l'orientation générale du CRSNG ainsi qu'à examiner et à évaluer le rendement.

Le CRSNG souligne l'importance de la collaboration et de la prise de décisions fondées sur des données probantes dans l'écosystème de recherche canadien. Il continuera d'administrer de nombreuses possibilités de financement conjointement avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada afin de maximiser les retombées pour la population canadienne.

Le CRSNG continuera de collaborer avec les organismes de financement de la recherche à l'échelle mondiale afin d'aider les chercheurs canadiens à établir des partenariats internationaux dans le cadre du programme de subventions Alliance, volet International, et ce, pour un large éventail de travaux en sciences naturelles et en génie. Dans ce contexte, il accorde une importance particulière aux sciences et à la technologie quantiques, conformément à son engagement d'appuyer la Stratégie quantique nationale du Canada .

