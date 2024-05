Le ministre Vandal annonce du financement pour renforcer l'innovation dans le Nord





CanNor investira près de 2,4 M$ pour soutenir quatre projets d'innovation dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon

IQALUIT, NU, le 29 mai 2024 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord

Les entreprises et les organisations qui innovent, qui stimulent la croissance économique et qui trouvent de meilleures façons de servir leurs collectivités sont essentielles à l'économie du Canada. Dans l'ensemble des territoires, les partenaires du Nord et autochtones créent de nouvelles perspectives économiques grâce à leur créativité, à leur collaboration et à leur sens de l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un financement fédéral allant jusqu'à 2 384 422 $, offert par CanNor, dans quatre projets uniques qui aideront les entreprises et les organisations des territoires à se diversifier, à innover et à croître.

Ces projets visent le développement des infrastructures qui soutiennent la sécurité alimentaire et la production d'énergie solaire dans les Territoires du Nord-Ouest, les avancées technologiques qui renforcent la pêche au Nunavut, ainsi que la recherche et la planification stratégique sur un nouveau secteur de fabrication d'isolants renouvelables au Yukon.

Le gouvernement du Canada veille à ce que les initiatives importantes du Nord disposent du financement nécessaire pour favoriser l'innovation et la croissance afin que les collectivités visées profitent de leur succès. CanNor joue un rôle important dans les territoires grâce à sa gamme complète de programmes réguliers de développement économique et favorise la diversification et la croissance de l'économie du Nord.

Citations

« Les besoins et les défis dans le Nord varient grandement par rapport aux autres régions du Canada, notamment en ce qui concerne les infrastructures, la sécurité alimentaire et l'accès à l'apprentissage et aux possibilités économiques. En investissant dans la recherche et l'innovation, nous pouvons renforcer les initiatives locales afin de continuer à mettre en place les technologies et les infrastructures nécessaires, de créer de nouvelles idées et de nouveaux modèles d'affaires, de soutenir la sécurité et l'accessibilité alimentaires et de renforcer la pêche. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Les résidents du Nord ont le sens de l'innovation et de la résolution de problèmes. Nous sommes fiers de continuer à collaborer avec des entreprises et des organisations du Nord et autochtones pour soutenir des idées novatrices et le développement de projets qui permettent de créer des occasions de formation et des emplois bien rémunérés. En nous appuyant sur les priorités communautaires, nous contribuons à bâtir des économies territoriales qui profitent à tous les résidents du Nord. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Ce financement soutient le développement économique innovant des communautés régionales. Les résidents du Nord tirent profit de l'élaboration de plans, de la mise en place de structures et de la création d'occasions de formation et de perfectionnement des compétences, de l'amélioration des infrastructures et des technologies vertes, et de la stimulation de l'économie. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Grâce au généreux soutien financier de CanNor, le projet de jardin hydroponique de la Première Nation ?????dl???? K???? devrait être lancé cet automne. Cette initiative novatrice fournira des herbes et des produits frais pendant toute l'année à notre communauté, marquant une étape importante vers la sécurité alimentaire durable dans le Nord. De plus, elle permettra aux membres de la communauté d'obtenir de la formation et d'acquérir des connaissances précieuses, tout en les responsabilisant et en favorisant un lien plus profond avec les pratiques durables. Ce projet constitue également une mesure de réconciliation importante en favorisant la collaboration, le respect et les avantages mutuels entre les communautés autochtones et non autochtones alors que nous travaillons ensemble pour un avenir durable et prospère. »

- Kele Antoine, chef de la Première Nation ?????dl???? K????

« La T???ch? Investment Corporation croit fermement qu'une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques et de partenariats pour bâtir un avenir durable. Ce projet contribuera à notre capacité en matière d'énergie renouvelable et servira également de modèle exemplaire de développement durable pour les Territoires du Nord-Ouest et pour le Canada dans son ensemble. »

- Paul Gruner, PDG de la T???ch? Investment Corporation

« Notre entente avec la T???ch? Investment Corporation pour construire un parc solaire sur le projet d'exploitation aurifère Colomac solidifie davantage notre partenariat avec la nation T???ch?. Cette entente démontre également notre engagement envers des pratiques durables à long terme et la sauvegarde de l'écosystème de Colomac. Le parc solaire répondra à la plupart des besoins en électricité de notre camp, tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation et les émissions de carburant. »

- Keyvan Salehi, président et chef de la direction de STLLR Gold

« L'importance de l'utilisation de matériaux de construction renouvelables, tels que l'isolant à base de bois, est de plus en plus reconnue. Fortitude Consulting se réjouit d'apporter une contribution précieuse à cet égard. »

- Finella Pescott, Fortitude Consulting

« Ce soutien offre à Cumberland Sound Fisheries Ltd. et aux communautés locales et plus étendues une occasion incroyable de recueillir et d'analyser des données précieuses sur nos stocks d'ombles chevaliers. En tant qu'entreprise de pêche responsable, engagée envers la pêche durable, nous souhaitions obtenir ce soutien pour nous assurer que nos activités commerciales maximisent la croissance de l'économie locale tout en garantissant le maintien des stocks de poissons dans une zone saine. Nous nous réjouissons également des occasions de formation et d'emploi que ce projet offrira, ainsi que des données essentielles et concrètes qui aideront à orienter nos activités de pêche côtière de façon optimale. »

- Brittany MacLellan, directrice exécutive, Cumberland Sound Fisheries Ltd.

Les faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre de l'ensemble de programmes réguliers de développement économique de CanNor, notamment le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDÉENord) et le Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (PPEAN). Le programme IDÉENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement de secteurs et le renforcement des capacités pour aider les habitants du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada . Le PPEAN vise à accroître la participation des collectivités et des entreprises inuites, des Premières Nations et métisses dans le Nord, et à leur permettre de saisir des possibilités d'emploi, de revenu et de création de richesse. Le PPEAN compte trois volets : le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques; le Programme de développement de l'entrepreneuriat et des entreprises; le Financement de la recherche économique. CanNor accepte les demandes jusqu'au 17 juin 2024. Le volet de recherche économique sert à financer les projets qui visent à renforcer l'espace commercial autochtone territorial grâce à la recherche économique et au développement des connaissances.

Les programmes de développement économique de CanNor appuient des projets qui mettent l'accent sur le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et favorisent l'innovation.

