Nomination de Jacinthe Cloutier au poste de présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec





QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Jacinthe Cloutier au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ). Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 3 juin 2024, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie et d'une maîtrise en médecine expérimentale de l'Université Laval, madame Cloutier détient également plusieurs diplômes de formation en gestion et en leadership. D'abord ergothérapeute en santé physique, elle a assumé successivement les fonctions de gestionnaire épisode de soins au CSSS de Drummondville, de chef de service, de conseillère cadre, puis d'adjointe à la direction qualité, recherche, développement et innovation auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CRDITED MCQ). À partir de 2017, elle a occupé divers postes de gestion au CIUSSS-MCQ, notamment celui de directrice adjointe des services adulte DI-TSA et de milieux résidentiels, de directrice des programmes, puis de directrice proximité, partenariat et fluidité.

Citation :

«?Le parcours remarquable de madame Cloutier fait d'elle une candidate de choix pour ce poste de gestion de haut niveau. Elle connaît parfaitement les enjeux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, particulièrement en ce moment où se mettent en place les structures de Santé Québec. Je suis persuadé qu'avec son leadership éprouvé et ses grandes qualités mobilisatrices, elle sera un atout essentiel pour la direction actuelle et pour l'ensemble des équipes.?»

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

29 mai 2024 à 17:43

