Emerald Sky de Cirium est prêt à révolutionner la précision des données relatives aux émissions et à la consommation de carburant des aéronefs

Cirium, le leader de l'analyse aéronautique, a introduit la norme indépendante la plus précise de l'industrie pour mesurer les émissions et la consommation de carburant des aéronefs.

Cette méthodologie révolutionnaire analyse le type de chaque appareil et ses spécifications, ainsi que les données opérationnelles en temps réel et les conditions de vol, ce qui garantit une précision et une fiabilité inégalées en matière de suivi des émissions.

Emerald Sky de Cirium intègre de manière fluide toutes les données de Cirium, des analyses avancées et des techniques innovantes pour atteindre une précision inégalée dans la mesure des émissions de CO 2 actuelles et prévues des vols.

Contrairement aux calculateurs de carbone traditionnels qui reposent sur des estimations générales et des hypothèses approximatives - telles que l'utilisation d'itinéraires préétablis au lieu de trajectoires réelles et la non-prise en compte de variables telles que la vitesse et la direction du vent ? Emerald Sky fournit des résultats d'émissions basés sur le siège d'une classe de service spécifique et établit une nouvelle norme en matière de mesure des émissions des aéronefs.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré : « La mission de Cirium est d'établir la norme industrielle en matière de données précises sur la consommation de carburant et les émissions de carbone afin de permettre au secteur de l'aviation d'atteindre ses objectifs de durabilité. »

« La méthodologie de Cirium, leader mondial, prend même en compte le poids opérationnel typique de chaque aéronef, les passagers et les bagages, la charge utile de fret et la dégradation de l'efficacité des moteurs au fil du temps pour fournir les données les plus précises disponibles afin d'atteindre les objectifs ambitieux de durabilité de l'aviation. »

Approuvé par les compagnies aériennes et les acteurs du secteur, Emerald Sky permet aux utilisateurs d'accéder à la fois aux données historiques sur cinq ans et à l'empreinte carbone prévisionnelle pour les 12 mois à venir.

Ces données fiables permettent une évaluation précise et indépendante des émissions de chaque aéronef, ce qui favorise une prise de décision plus éclairée dans l'ensemble du secteur de l'aviation. Les rapports sur les émissions des vols sont ainsi plus précis, ce qui est d'une importance capitale pour respecter les réglementations actuelles et futures concernant le climat.

Grâce à des données qualitatives, Emerald Sky permet aux utilisateurs de :

Entreprendre une évaluation approfondie des options d'aéronefs et de flottes durables ;

Identifier les opportunités de modernisation des avions ;

Promouvoir les voyages écologiques en offrant des options de vol durables ;

Se conformer aux réglementations sur les émissions et aux exigences de reporting ESG ;

Évaluer les investissements dans les programmes de compensation et d'élimination des émissions de carbone dans l'aviation ;

Prévoir la demande de carburants d'aviation durables (SAF) ;

Identifier les opportunités de modernisation des aéronefs.

Dans un monde où l'impact environnemental de l'aviation est au centre des préoccupations, l'approche rigoureuse d'Emerald Sky est essentielle pour des rapports précis et des pratiques aéronautiques responsables.

Emerald Sky soutient la mission permanente du Cirium, qui consiste à avoir un impact positif significatif sur l'avenir de l'aviation et de l'environnement, parallèlement aux objectifs « Net Zéro » du secteur.

À propos de Cirium

Cirium® est la source d'analyses aéronautiques la plus fiable au monde. Grâce à des données et à des analyses puissantes, ainsi qu'à ses décennies d'expérience dans le secteur, Cirium permet aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions intelligentes et éclairées pour optimiser leurs opérations, augmenter leurs revenus et améliorer l'expérience client. Cirium® fait partie de LexisNexis® Risk Solutions, une entreprise de RELX. RELX est un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez suivre les dernières nouvelles de Cirium sur LinkedIn ou Twitter ou rendez-vous sur cirium.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 17:40

