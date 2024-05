La Dre Joss Reimer devient officiellement présidente de l'AMC





L'Association médicale canadienne bénéficiera jusqu'en août prochain du leadership conjoint de ses coprésidentes, la Dre Joss Reimer et la Dre Kathleen Ross.

OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Dre Joss Reimer, du Manitoba, est entrée en fonction en tant que présidente de l'Association médicale canadienne (AMC) lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation plus tôt aujourd'hui.

Jusqu'à tout récemment médecin en chef de l'Office régional de la santé de Winnipeg, la Dre Reimer a auparavant travaillé comme responsable médicale et porte-parole officielle du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 et comme directrice médicale de la Santé publique de Winnipeg, avec une expertise en matière d'équité en matière de santé, d'immunisation, d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et de réduction des méfaits.

« Je suis honorée d'assumer ces fonctions importantes dans un contexte très difficile pour les soins de santé au Canada, a déclaré la Dre Reimer. Notre système de santé se porte mal depuis des années. Les prestataires de soins de santé continuent de s'épuiser pendant que nos patients et patientes attendent beaucoup trop longtemps pour recevoir les soins dont ils ont besoin. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons les solutions à appliquer et que, si nous travaillons ensemble, nous pouvons changer les choses positivement. »

En raison du changement de date de l'Assemblée générale annuelle de l'AMC, les mandats de la Dre Reimer et de la présidente actuelle, la Dre Kathleen Ross, se chevaucheront pendant trois mois. Elles seront donc coprésidentes de l'AMC jusqu'au 30 août 2024, après quoi la Dre Ross deviendra présidente sortante - poste actuellement occupé par le Dr Alika Lafontaine. Le mandat de présidente de la Dre Reimer prendra fin en mai 2025.

La Dre Margot Burnell est nommée présidente désignée

Toujours à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'AMC, la Dre Margot Burnell, médecin oncologue à Saint John, au Nouveau-Brunswick, a été nommée présidente désignée de l'AMC. La Dre Burnell a été présidente de nombreux comités associés à la régie de la santé provinciale, aux sociétés médicales de Saint John et du Nouveau-Brunswick, à l'AMC, à l'Examen pancanadien des médicaments oncologiques et au Centre de soins palliatifs du Grand Saint John.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

29 mai 2024 à 17:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :