Mazarin inc. annonce un changement au sein de son conseil d'administration





MAZ.H

THETFORD MINES, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Mazarin inc. a annoncé aujourd'hui qu'au cours de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 29 mai 2024 à Thetford Mines (Québec), M. Marcel Groleau a été élu au sein du conseil d'administration de la Société.

M. Marcel Groleau est administrateur d'organisations agricoles et alimentaires. Il a assuré la présidence de Les Producteurs de lait du Québec de 2004 à 2011, avant de devenir président général de L'Union des producteurs agricoles (UPA), fonction qu'il a occupée jusqu'en décembre 2021. L'engagement de M. Groleau au sein du secteur agricole a largement débordé le cadre de la présidence de l'UPA et s'est poursuivi à travers plusieurs de ses mandats, notamment ceux de président d'UPA Développement international, président d'AgriCord (une organisation internationale regroupant douze agri-agences soutenant le développement d'organismes paysans dans les pays moins développés) et de président de la Coalition Nourrir l'humanité durablement. En outre, M. Groleau a participé à de nombreuses missions à l'étranger dans le cadre du suivi de négociations d'ententes commerciales bilatérales et multilatérales ou de rencontres internationales d'organisations agricoles. Il a également participé au comité consultatif sur la renégociation de l'ALENA. M. Groleau est aussi membre des conseils d'administration de l'ITHQ (Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec) et de BAQ (Les Banques alimentaires du Québec).

Mazarin inc. est une société du secteur des ressources naturelles qui se consacre au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.

29 mai 2024 à 16:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :