BMO transfère l'inscription des séries FNB de trois fonds à Cboe Canada

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui son intention de changer le lieu d'inscription de chacune des séries FNB de fonds d'investissement suivantes (les « parts ») de la Bourse de Toronto (le « TSX ») à Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») :

BMO ARK Fonds révolution génomique (ARKG)

BMO ARK Fonds innovation (ARKK)

BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (ARKW)

Le gestionnaire a reçu l'approbation conditionnelle de Cboe Canada pour inscrire les parts à sa bourse.

Le gestionnaire prévoit que les parts seront volontairement radiées de la cote du TSX à la fermeture des bureaux le mercredi 12 juin 2024 et inscrites à la cote de Cboe Canada le jeudi 13 juin 2024.

Aucune approbation des porteurs de parts n'est nécessaire pour le retrait des parts de la cote du TSX.

Les placements dans des fonds d'investissement peuvent tous être assortis de commissions, d'honoraires de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement en question avant d'investir. Les fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB des fonds d'investissement BMO s'échange comme des actions, sa valeur marchande fluctue et peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

