Le gouvernement et Hydro-Québec s'allient pour améliorer l'efficacité énergétique résidentielle





QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec sont fiers d'annoncer une étroite collaboration pour accompagner les propriétaires dans leurs travaux d'amélioration de la performance énergétique de résidences. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle offre du programme Rénoclimat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et celle du programme LogisVert d'Hydro-Québec mis en place en janvier dernier, les Québécoises et les Québécois bénéficient maintenant d'une offre bonifiée et complémentaire de soutiens financiers pour leurs projets de rénovation écoénergétique.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Cette nouvelle offre combinée a été élaborée afin de répondre aux besoins des propriétaires en matière d'amélioration de performance énergétique résidentielle. Il est ainsi plus accessible d'améliorer l'efficacité énergétique et le confort de son habitation tout en faisant un geste concret pour mieux utiliser l'énergie disponible.

Le programme Rénoclimat est dorénavant axé davantage sur les travaux réalisés sur l'enveloppe du bâtiment, tout en continuant de fournir des conseils écoénergétiques d'experts. L'aide financière est d'ailleurs majorée pour les travaux d'isolation et d'étanchéité, le remplacement de portes et fenêtres ainsi que l'installation de systèmes mécaniques, avec un accent particulier sur les bâtiments multilogements.

De son côté, le programme LogisVert d'Hydro-Québec soutient financièrement les propriétaires de résidences pour l'installation de thermopompes, de systèmes de chauffage géothermique et d'accumulateurs de chaleur. En effet, les propriétaires peuvent bénéficier de l'aide financière principalement pour les systèmes mécaniques liés au chauffage, à la climatisation et au fonctionnement de la maisonnée (thermopompes, cuisinière, sécheuse, etc.).

Citations :

« L'atteinte de nos cibles en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par une action forte et structurée en faveur de l'efficacité énergétique. Je me réjouis de cette offre harmonisée au service des propriétaires de résidences qui souhaitent participer à la transition énergétique du Québec tout en améliorant le confort et en diminuant la facture d'énergie de leur habitation. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'une des cinq priorités de notre plan d'action 2035 est d'aider nos clients à mieux consommer. Nous souhaitons accompagner nos clients dans leurs efforts visant à optimiser leur consommation d'énergie. En hiver, c'est le chauffage de l'espace?qui peut avoir le plus d'impact sur la consommation. L'installation d'une thermopompe peut générer des économies pouvant atteindre 40 % de la facture d'électricité en période de chauffage et nous offrons jusqu'à 6 700 $ en aide financière pour ce type d'équipement grâce à notre programme LogisVert. »

Dave Rhéaume, vice-président?exécutif?-?Planification énergétique et expérience client, Hydro-Québec

Faits saillants :

Les modifications apportées au programme Rénoclimat sont en vigueur depuis le 1 er mai 2024.

mai 2024. Une phase transitoire est mise en place pour les participants qui se sont engagés dans le programme Rénoclimat avant le 1 er mai 2024. Pour bénéficier d'une aide financière pour l'installation de systèmes de chauffage géothermique et de thermopompes à air, une visite d'évaluation après travaux doit être effectuée d'ici au 30 septembre 2024.

mai 2024. Pour bénéficier d'une aide financière pour l'installation de systèmes de chauffage géothermique et de thermopompes à air, une visite d'évaluation après travaux doit être effectuée d'ici au 30 septembre 2024. Le programme LogisVert d'Hydro-Québec est en vigueur depuis le 16 janvier 2024.

Rappelons que le secteur des bâtiments contribue à 9,6 % des émissions de gaz à effet de serre.

Liens connexes :

Source : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991 Hydro-Québec Relations avec les médias [email protected] Tél : 524-289-5005

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

29 mai 2024 à 16:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :