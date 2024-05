Le gouvernement du Canada investit dans des partenariats de recherche pour repousser les frontières de l'innovation





Le financement favorisera la création et le développement de partenariats entre des établissements et des organismes de recherche de calibre international dans le domaine des sciences humaines

OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Les partenariats de recherche ont le pouvoir de multiplier l'impact de nouvelles idées grâce à la production et à l'échange de connaissances entre les disciplines, les secteurs et les pays. Ces partenariats génèrent un savoir précieux qui peut se traduire par des avantages intellectuels, culturels, sociaux et économiques pour l'ensemble de la population canadienne.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 51 millions de dollars pour appuyer 90 partenariats de recherche au Canada. Fait par l'entremise des subventions de partenariat et des subventions de développement de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), cet investissement offre aux chercheuses et chercheurs de différentes disciplines et de différents établissements d'enseignement postsecondaire l'occasion de travailler ensemble sur des questions et des sujets de recherche stimulants en sciences humaines.

Ces partenariats nécessitent une étroite collaboration avec les secteurs public, privé ou sans but lucratif, ainsi qu'avec des chercheuses et chercheurs du monde entier. Ils offrent également des expériences de formation uniques dans un contexte de partenariat et des possibilités pour les étudiantes et étudiants d'acquérir de nouvelles compétences en recherche et compétences professionnelles qui les préparent à se joindre à la main-d'oeuvre.

Les projets financés portent sur divers sujets, tels que la transparence en matière de gouvernance, l'éducation des adultes, l'historique des performances artistiques, les difficultés d'attachement chez les enfants, l'itinérance et l'approvisionnement responsable. En apportant une expertise, des perspectives et des compétences différentes, ces projets de partenariat contribueront à renforcer les connaissances et à optimiser les résultats de recherche, ce qui aura un impact à l'échelle locale, régionale, nationale et mondiale. Qu'il s'agisse d'appuyer le corps étudiant ou d'aider les chercheuses et chercheurs de classe mondiale, le financement de la science et de la recherche contribue à former les leaders de demain et à leur donner une chance équitable de réussir dans un domaine important.

Citations

« Les partenariats permettent d'explorer des idées novatrices en réunissant les chercheuses, les chercheurs et les organismes du meilleur calibre au Canada. Le gouvernement est fier d'investir dans l'esprit de collaboration en recherche du pays - un esprit qui favorise les partenariats existants ou permet d'en établir de nouveaux afin de stimuler les découvertes et les innovations en vue d'un avenir meilleur pour la population canadienne. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Qu'il s'agisse d'examiner les liens entre la législation, l'innovation et la société ou d'établir des partenariats pour renforcer le développement économique dans les communautés rurales, ces subventions de partenariat en sciences humaines financent des sujets importants qui permettront d'acquérir de nouvelles connaissances et de faire progresser la société afin d'améliorer les conditions de vie de la population canadienne et de la communauté internationale. »

- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Faits en bref

Le Budget 2024 proposait 1,8 milliard de dollars au profit des organismes fédéraux de financement de la recherche afin d'augmenter le financement des subventions de recherche de base et d'appuyer les chercheuses et chercheurs du Canada , y compris les étudiantes et les étudiants ainsi que les chercheuses et chercheurs de niveau postdoctoral.

, y compris les étudiantes et les étudiants ainsi que les chercheuses et chercheurs de niveau postdoctoral. Le Budget 2024 prévoyait 825 millions de dollars pour augmenter la valeur et le nombre des bourses d'études et de recherche.

Le financement du Programme de partenariats de recherche du CRSH vise à réaliser le plein potentiel de la recherche en sciences humaines. Il est destiné aux partenariats officiels entre des établissements d'enseignement postsecondaire et (ou) des organismes de divers types.

Plus de 37 millions de dollars ont été accordés sous forme de subventions de partenariat pour financer 15 projets sur sept ans. En outre, 75 projets se partageront un total de plus de 14 millions de dollars sous forme de subventions de développement de partenariat sur trois ans.

Les subventions de développement de partenariat du CRSH ont une valeur de 75 000 $ à 200 000 $ sur une période d'un à trois ans. Elles appuient l'établissement de partenariat ou l'élaboration et la mise à l'essai de nouvelles approches de partenariat dans le but de favoriser des possibilités de collaboration en recherche nouvelles ou existantes, des pratiques exemplaires et (ou) des modèles ayant le potentiel d'être adaptés par d'autres ou de passer à l'échelle régionale, nationale ou internationale.

Les subventions de partenariat du CRSH - Deuxième étape ont une valeur maximale de 2,5 millions de dollars sur une période de quatre à sept ans. Elles financent les partenariats officiels nouveaux et existants qui font progresser la recherche, la formation en recherche et (ou) la mobilisation des connaissances en sciences humaines.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 16 milliards de dollars dans les sciences et la recherche au pays.

