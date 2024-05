Recovertm distingué en tant que « Thought Partner » du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie





Recover, entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux, rejoint le Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie en tant que Thought Partner pour 2024, réaffirmant ainsi son engagement en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et sa volonté de créer des liens à travers les industries mondiales de la mode et du style de vie.

Producteur de fibres de coton premium recyclées et premier du genre à adapter sa technologie de grande valeur à l'échelle mondiale, Recover est un acteur important au sein de la supply chain pour inciter le changement. L'entreprise a récemment réaffirmé son adhésion aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, et son engagement à prendre des mesures qui bénéficient à l'ensemble de la communauté a été un facteur essentiel dans sa sélection comme Thought Partner pour 2024.

Le Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie, dirigé par le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et le Fashion Impact Fund, est un catalyseur du développement durable dans les secteurs de la mode et du style de vie. Il joue un rôle essentiel pour faire progresser les ODD en mettant en contact les acteurs de l'industrie, les médias, les gouvernements et les entités de l'ONU. Recover et le Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie partagent la même vision : construire des supply chains résilientes et traçables, indispensables pour parvenir à la circularité.

Anders Sjöblom, CEO de Recover, a signalé : « Le partenariat avec le Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie marque une étape importante pour Recover, car je suis convaincu que les partenariats stratégiques sont absolument nécessaires pour provoquer des changements importants dans l'industrie de la mode. Chez Recover, nous pensons que la véritable innovation réside dans la création de valeur non seulement pour notre entreprise et pour l'industrie, mais aussi pour la société et l'environnement, et nous nous réjouissons de contribuer à un avenir plus durable dans l'industrie de la mode ».

Kerry Bannigan, cofondateur du Conscious Fashion and Lifestyle Network, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'accueillir Recover comme Thought Partner du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie 2024. Son leadership et son approche innovante de la mode circulaire contribueront de manière significative à notre mission ».

La première apparition de Recover en tant que Thought Partner pour 2024 aura lieu lors de la réunion annuelle du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie, le 3 juin au siège des Nations Unies à New York. Lors d'une conversation avec Madeleine Schulz, correspondante de Vogue Business, M. Sjöblom parlera de sa vision de l'entreprise et des défis et opportunités de l'industrie aujourd'hui.

À propos de Recovertm

Recovertm est une entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton premium recyclées et de mélanges de fibres de coton à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et compétitifs en termes de coûts sont créés en partenariat avec la supply chain des détaillants et des marques mondiales, offrant une solution durable pour boucler la boucle de la mode. En tant qu'entreprise familiale de quatrième génération, forte de 75 ans d'expérience dans l'industrie textile, Recover s'est donnée pour mission de développer sa technologie exclusive afin d'avoir un impact positif durable sur l'environnement et de s'associer aux marques, aux détaillants et aux autres acteurs du changement permettant d'atteindre les objectifs de développement durable de l'industrie.

À propos du Réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie

Le réseau des Nations Unies pour la mode et le style de vie est le résultat d'une collaboration entre le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et le Fashion Impact Fund, qui vise à faire progresser les objectifs de développement durable dans les secteurs de la mode et du style de vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/conscious-fashion-and-lifestyle-network.

