Asymchem accueille Franck Mevellec au poste de directeur principal, développement des affaires





Asymchem, l'un des principaux CDMO mondiaux, a le plaisir d'annoncer la nomination de Franck Mevellec au poste de directeur principal du développement commercial. Franck a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, où il a travaillé sur différents aspects du développement des médicaments, de la R&D à la vente..

Franck peut se targuer de connaître le succès, ayant occupé des postes clés chez des leaders de l'industrie tels que Bayer Healthcare (R&D), Teva Pharmaceuticals (directeur de portefeuille), Minakem (directeur BD), et plus récemment, Seqens (responsable mondial des ventes). Il rejoint Asymchem avec pour objectif d'étendre la présence de la société en Europe.

« L'expérience considérable de Franck et sa profonde compréhension du marché pharmaceutique européen font de lui un atout important pour notre équipe », a déclaré Jon Brice, vice-président senior du développement des affaires d'Asymchem. « Son leadership et son esprit entrepreneurial seront essentiels pour stimuler notre croissance et renforcer notre présence dans cette région. »

Dans ses nouvelles fonctions, Franck mettra à profit son expertise pour développer de nouvelles opportunités commerciales pour Asymchem, en se concentrant sur une large gamme de services comprenant la chimie de flux, les oligo et les peptides, le développement de produits pharmaceutiques et les produits biologiques.

À propos d'Asymchem

Asymchem est un fabricant mondial de premier plan d'ingrédients pharmaceutiques et un partenaire de confiance pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. Avec une solide expérience et un profond engagement envers la qualité et l'innovation, Asymchem offre une gamme complète de services, comprenant la synthèse sur mesure, le développement de procédés et la fabrication de petites molécules, de peptides, d'oligonucléotides et de produits biologiques.

Pour tout renseignement : www.asymchem.com/contact.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :