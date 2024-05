CGTN : La Chine et la Guinée équatoriale promettent de renforcer leurs échanges et leur coopération afin d'établir des liens plus dynamiques





BEIJING, 29 mai 2024 /CNW/ - Mardi, le président chinois Xi Jinping et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, ont annoncé le renforcement des liens bilatéraux existant entre les deux pays vers un partenariat stratégique global de coopération lors d'une réunion à Beijing.

Saluant l'amitié entre les deux pays, Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à saisir l'occasion de renforcer les liens bilatéraux afin d'approfondir les échanges amicaux avec la Guinée équatoriale et d'échanger des expériences en matière de réforme, de développement et de réduction de la pauvreté, en vue d'insuffler un élan durable à l'amitié traditionnelle qui existe entre les deux pays.

En maintenant le respect et le soutien mutuels qui les unissent, les deux pays ont activement harmonisé leurs stratégies de développement et amélioré leurs relations bilatérales dans la nouvelle ère.

Des avantages mutuels

En Guinée équatoriale, la Chine a soutenu la construction et bâti elle-même divers types d'infrastructures, comme des routes, des ponts, des ports, des aéroports, des centrales électriques et des télécommunications. Depuis 1971, la Chine a envoyé 33 équipes médicales composées de plus de 600 professionnels pour fournir des soins médicaux en Guinée équatoriale, traitant plus d'un million de patients.

Grâce à l'aide des entreprises chinoises, la centrale hydroélectrique de Djibloho est la plus grande du genre en Guinée équatoriale et peut répondre à environ 90 % des besoins en électricité de la partie continentale du pays depuis 2011. Elle est connue sous le nom de « Projet des trois gorges » de la Guinée équatoriale.

Parallèlement, la Guinée équatoriale a également fourni de l'aide à la Chine. Lors de sa visite en Chine en avril 2015, M. Obiang a annoncé le don de l'École primaire de l'amitié Chine-Guinée équatoriale au comté de Jinping, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Plus de 2 000 enfants ont été diplômés de cette école au cours des neuf dernières années.

« La Chine et la Guinée équatoriale sont de bons amis et des partenaires qui se traitent sincèrement », a déclaré M. Xi à M. Obiang, ajoutant que la Chine soutenait le développement économique et social de la Guinée équatoriale, ainsi que ses efforts pour promouvoir sa diversification économique et son industrialisation.

Xi Jinping a appelé à approfondir les échanges et la coopération dans des domaines tels que la médecine, la santé, l'éducation et la culture afin de perpétuer l'amitié traditionnelle existant entre les deux pays et de faire en sorte que les deux peuples en profitent davantage.

Soulignant que la coopération entre les deux pays a toujours été fondée sur l'égalité et le respect mutuel, M. Obiang a déclaré que son pays était prêt à ouvrir ses portes à la Chine et à accueillir les entreprises chinoises pour que celles-ci coopèrent avec la Guinée équatoriale et investissent sur place, dans le but d'aider le pays à atteindre un développement durable et sain.

Un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté sino-africaine possédant un avenir commun

Dans le cadre de la Belt and Road Initiative et du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), la Chine et la Guinée équatoriale ont obtenu une série de résultats en matière de coopération.

L'hôpital de l'amitié Chine-Guinée équatoriale, qui a démarré ses activités en 2023, a renforcé les capacités de service du système médical et de santé de la Guinée équatoriale.

Le nouveau terminal de l'aéroport international de Malabo est devenu un nouveau point de repère, favorisant considérablement la connectivité régionale et sous-régionale.

En août 2023, la Chine a lancé l'Initiative de soutien à l'industrialisation de l'Afrique, le Plan de soutien de la Chine pour la modernisation agricole de l'Afrique et le Plan de coopération sino-africain pour le développement des talents, soutenant l'intégration et la modernisation de l'Afrique.

« J'apprécie l'initiative du président Xi visant à aider les pays africains. Je crois qu'il s'agit du moyen le plus efficace pour l'Afrique de surmonter toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée aujourd'hui, que nous n'avons pas été en mesure d'accomplir par l'intermédiaire des pays qui nous ont colonisés », a déclaré M. Obiang lors d'un entretien avec Xinhua.

Soulignant que les pays en développement doivent plus que jamais renforcer leur solidarité et leur coopération, Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Afrique pour organiser le nouveau cycle du FOCAC et discuter conjointement des plans de développement et de coopération futurs, en vue d'ouvrir un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté sino-africaine ayant un avenir commun.

