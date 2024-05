Quit Like Sweden prône une lutte antitabac progressive pour sauver des millions de vies à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac





Des millions de vies pourraient être sauvées grâce à une approche plus progressive des mesures de lutte antitabac, affirme une nouvelle plateforme qui encourage les pays à suivre l'expérience suédoise et à devenir « sans fumée ». Alors que le monde se prépare à célébrer la Journée mondiale sans tabac le 31 mai, Quit Like Sweden , lancée plus tôt cette année au Brésil, appelle à des stratégies éprouvées pour renforcer la lutte mondiale contre le tabagisme.

Traditionnellement, la Journée mondiale sans tabac a été marquée exclusivement par des appels à l'abandon complet du tabagisme. Cependant, Quit Like Sweden soutient qu'il est temps pour les décideurs, les régulateurs, les gouvernements, les médias et le grand public de s'engager dans une discussion pertinente sur les stratégies qui réduisent les effets dévastateurs du tabagisme et des maladies liées au tabagisme.

Suely Castro, fondatrice de Quit Like Sweden, a souligné la nécessité d'une nouvelle approche, citant l'expérience suédoise et les progrès remarquables réalisés dans la lutte antitabac.

« Chaque Journée mondiale sans tabac, la communauté internationale affirme qu'un monde sans cigarettes est le but ultime. Mais en cette Journée mondiale sans tabac, au lieu de discuter de ce qui pourrait être possible, il est temps d'examiner ce qui est déjà fait par le seul pays qui est sur le point d'arrêter de fumer : la Suède », déclare Suely Castro.

Bien que la Suède ait rigoureusement adopté des mesures de sevrage tabagique et de prévention, elle a également permis aux fumeurs de choisir des alternatives plus sûres. Cette approche, fondée sur ce que Castro appelle les trois A, à savoir l'accessibilité, l'acceptabilité et l'abordabilité d'alternatives plus sûres, a permis à des millions de Suédois de choisir de laisser tomber les cigarettes et de passer à des alternatives plus sûres.

« En Suède, un adulte sur quatre consomme de la nicotine tous les jours. Bien qu'il s'agisse du même niveau que le reste de l'Europe, l'incidence du cancer en Suède est inférieure de 41 % et les décès liés au tabagisme en Suède représentent moins de la moitié des décès liés au tabagisme dans 24 des 26 autres pays de l'UE », déclare Castro.

« C'est le cas dans les pays européens, qui ont des réglementations similaires à celles de la Suède, bien que son approche globale de l'éradication du tabagisme ne soit pas la même. Imaginez quel pourrait être l'impact mondial de l'expérience suédoise. »

« Nous avons la capacité de sauver des millions de vies simplement en reproduisant un modèle qui a déjà si bien fonctionné pour la Suède », poursuit-elle. « Il n'y a pas de meilleur moment que le moment présent pour entamer cette conversation. »

Contexte

Quit Like Sweden est une plateforme à but non lucratif visant à encourager les pays à prendre des mesures pour reproduire l'expérience suédoise dans une stratégie globale qui comprend également des mesures et des programmes axés sur le sevrage tabagique et la prévention, et permettant aux personnes qui fument d'opter pour des alternatives.

Nous ne préconisons pas la suppression des mesures et des programmes qui contribuent au sevrage tabagique ou à la prévention du tabagisme, mais appelons plutôt tous les décideurs politiques de tous les pays, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à déployer des approches complémentaires à ces mesures et programmes.

Statistiques pour la Suède

À la suite des mesures progressives de lutte antitabac prises par la Suède :

La Suède est le seul pays au monde à être officiellement « sans fumée », avec une incidence de tabagisme qui passera sous les 5 % dans le courant de l'année. En Europe, le taux de tabagisme est cinq fois plus élevé que celui de la Suède. 24 des 27 pays de l'UE ont un taux de mortalité liée au tabac au moins deux fois plus élevé que celui de la Suède. L'incidence du cancer en Suède est inférieure de 41 % à celle du reste de l'Europe, ce qui signifie que le nombre total de décès par cancer est inférieur de 38 %.

