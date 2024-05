L'Aéroport Billy Bishop de Toronto atteint une étape clé vers la mise en place du pré-dédouanement en direction des États-Unis





Pomerleau et Alstef Canada sélectionnés pour aider à inaugurer une nouvelle ère de connectivité et de commodité au coeur du centre-ville de Toronto

TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la dernière étape vers un Toronto plus connectée, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est heureux d'annoncer la sélection de Pomerleau en tant que firme de gestion de construction et Alstef Canada en tant que fournisseur du système de gestion des bagages pour les travaux liés à l'introduction du pré-dédouanement de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) fin 2025. Des dirigeants de l'aéroport, de Pomerleau et d'Alstef Canada étaient présents à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pour faire cette annonce lors d'un événement médiatique plus tôt aujourd'hui.

« Nous sommes heureux d'accueillir Pomerleau et Alstef Canada au sein de l'équipe de mise en oeuvre et reconnaissons cette étape importante dans l'introduction du précontrôle américain à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto à la fin de 2025. En tant que cinquième aéroport canadien le plus achalandé desservant les États-Unis, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est idéalement positionné pour offrir le précontrôle aux États-Unis et prévoit des améliorations en mesure de l'expérience des passagers, de l'offre de destinations et de l'impact économique grâce à l'introduction de ce service », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto, propriétaire et exploitant de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. « J'aimerais une fois de plus remercier le gouvernement fédéral pour son engagement envers l'avenir à long terme de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto et pour son investissement de 30 millions de dollars en financement d'immobilisations pour faire du précontrôle américain une réalité. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec tous les niveaux de gouvernement pour garantir que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto demeure un élément essentiel de l'infrastructure de transport et un moteur économique pour Toronto et la région environnante pendant encore longtemps. »

« Les avantages du pré-dédouanement ont été démontrés dans 15 aéroports à travers le monde, et des recherches récentes menées par York Aviation indiquent que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a le potentiel de générer 5,3 milliards de dollars en production économique grâce à l'augmentation de l'activité aérienne que le pré-dédouanement entraînera », a déclaré Neil Pakey, président-directeur général de Nieuport Aviation, propriétaire et exploitant du terminal passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. « Avec une ouverture prévue avant la FIFA 2026, le pré-dédouanement de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) tient notre promesse d'améliorer continuellement l'expérience des passagers et permettra à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto de devenir la porte d'entrée de Toronto pour encore plus de visiteurs dans les années à venir. »

Sean Smithson, vice-président régional de Pomerleau pour Toronto, a déclaré : « L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un centre névralgique pour les personnes qui voyagent pour affaires ou pour le plaisir dans toute l'Amérique du Nord. Pomerleau est heureuse de réaliser ce projet avec son partenaire Alstef Canada, qui mettra en oeuvre le système de manutention des bagages, et dont les plans de mobilisation sont déjà bien avancés. La construction débutera à la mi-juillet et nous espérons que cette installation de premier ordre sera mise en service à l'automne 2025. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec l'aéroport Billy Bishop de Toronto pour ce projet important, » a déclaré Steven Tanguy, directeur général chez Alstef Canada. « Notre expertise dans la réalisation de mises à niveau des systèmes de traitement des bagages dans des aéroports opérationnels, comme le démontre la réussite de plus de 50 projets de traitement des bagages à travers le Canada, contribuera à assurer une intégration fluide du processus de précontrôle des douanes américaines. »

Au-delà de l'efficacité et du choix accru pour les passagers à destination des États-Unis, le pré-dédouanement de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) stimule les dépenses des visiteurs grâce à l'augmentation du tourisme et des activités commerciales, augmente l'emploi et renforce les liens entre les États-Unis et le Canada. Vous trouverez ci-dessous des citations supplémentaires des parties prenantes de Toronto et d'ailleurs qui soulignent l'impact transformateur que le précontrôle aura sur la ville et la région.

Citations supplémentaires:

« L'aéroport du centre-ville de Toronto est une caractéristique exceptionnelle de la proposition de valeur que nous offrons aux entreprises, aux visiteurs et aux voyageurs. La pré-dédouanement vers les États-Unis ajoute simplement à la commodité et à l'efficacité offertes aux entreprises nord-américaines cherchant à accéder à la capitale des affaires, des finances et de la technologie du Canada. Félicitations à nos collègues de PortsToronto et Nieuport Aviation pour tout ce que vous faites pour promouvoir notre ville à l'échelle mondiale. »

Stephen Lund, Président et PDG, Toronto Global

« L'aéroport Billy Bishop de Toronto relie notre ville aux principaux marchés nord-américains, aux investissements internationaux et au tourisme, générant actuellement 2,1 milliards de dollars en PIB. Il est une partie vitale de l'infrastructure de transport de cette ville, une importance qui ne fera que croître alors que nous accueillerons la FIFA, la WNBA et d'autres nouvelles opportunités dans les années à venir. Les nouvelles d'aujourd'hui démontrent des progrès passionnants dans la réalisation de cette installation de pré-dédouanement très attendue--une autre étape en avant pour soutenir le succès continu de l'aéroport et la reprise économique du centre-ville. »

Giles Gherson, Président et Chef de la direction, Chambre de commerce de la région de Toronto

« L'aéroport Billy Bishop de Toronto constitue un avantage concurrentiel pour l'Ontario - un lien crucial entre notre plus grande ville et les communautés de l'Ontario ainsi que les destinations d'affaires nord-américaines. C'est pourquoi la Chambre de commerce de l'Ontario accueille favorablement l'annonce d'aujourd'hui visant à augmenter la capacité et les capacités de l'aéroport pour le précontrôle américain. Nous avons trois membres de la CCO à féliciter aujourd'hui : Nieuport Aviation et PortsToronto pour leur leadership, et Pomerleau pour sa sélection en tant que firme de gestion de la construction pour ce projet. »

Daniel Tisch, Président et Chef de la direction, Chambre de commerce de l'Ontario

« En tant que destination mondiale pour les grandes réunions, les voyageurs d'affaires et de loisirs, l'accès aérien de Toronto est un avantage concurrentiel vital. L'aéroport Billy Bishop de Toronto offre une connectivité stratégique avec les marchés américains à fort volume, et le précontrôle est une étape importante qui aidera à attirer plus de visiteurs et à apporter l'impact économique puissant que leurs visites génèrent pour notre communauté. »

Andrew Weir, Président et PDG, Destination Toronto

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de pré-dédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.billybishopairport.com.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.portstoronto.com.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation est le propriétaire et l'exploitant du terminal passagers de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Soutenus par des fonds de pension canadiens et internationaux et soutenus par une expertise internationale significative dans la gestion des opérations aériennes, nous nous engageons à offrir un service à la clientèle de classe mondiale aux millions de clients qui utilisent l'aéroport. En plus de gérer le terminal passagers, Nieuport Aviation offre aux passagers un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, contribuant ainsi à offrir une expérience de voyage fluide. Depuis l'acquisition du terminal de l'aéroport, Nieuport a investi 60 millions de dollars dans des améliorations et a récemment ouvert le salon d'affaires Aspire pour les voyageurs canadiens. Nieuport continue d'investir dans le développement du centre de pré-dédouanement américain, qui sera ouvert en 2025. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nieuport.com.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec plus de 4,8 milliards de dollars de revenus en 2023. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020 et l'une des entreprises les mieux gérées (Deloitte). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pomerlerau.ca

À propos d'Alstef

Le groupe Alstef conçoit, intègre et supporte des solutions automatisées clé en main pour les marchés aéroportuaires, intralogistiques et colis. Sa mission est de créer des solutions intelligentes qui non seulement répondent aux besoins de ses clients, mais leur apportent également les bénéfices à long terme d'un système automatisé sur mesure, éco-conçu, efficace, évolutif et innovant. Le groupe Alstef met l'accent sur l'établissement de relations durables grâce à des efforts de collaboration avec les clients et promeut de manière proactive les services de support et de maintenance continus pour garantir une efficacité et des performances durables de leurs solutions. Avec une présence locale dans seize pays et une large gamme de systèmes installés dans 93 pays, le groupe Alstef compte 950 collaborateurs. Le groupe a généré un chiffre d'affaires supérieur à 220 millions d'euros en 2023.

SOURCE Aéroport Billy Bishop de Toronto

29 mai 2024 à 15:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :