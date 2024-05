Le fossé de la confiance : les entreprises accordent de l'importance à la confiance numérique, mais peu de progrès sont réalisés pour l'instaurer.





Alors que les organisations poursuivent leur quête de transformation numérique, elles doivent de toute urgence donner la priorité à la confiance numérique pour atteindre leurs objectifs et se préparer aux opportunités futures du marché, à la législation et à la conformité réglementaire. Une nouvelle recherche d'ISACA, la principale association professionnelle mondiale aidant les individus et les organisations dans leur quête de confiance numérique, révèle des lacunes critiques dans les stratégies organisationnelles concernant la confiance numérique.

Le rapport ISACA State of Digital Trust 2024 révèle que 77 % des sondés conviennent que la confiance numérique est cruciale pour la transformation numérique et 82 % affirment que l'importance de la confiance numérique augmentera au cours des cinq prochaines années. Malgré cette reconnaissance, près des trois quarts (71 %) indiquent que leur organisation ne fournit aucune formation au personnel sur la confiance numérique et seulement 21 % des organisations prévoient d'augmenter leur budget relatif à la confiance numérique.

La plupart (76 %) des professionnels du business et de l'informatique pensent que la confiance numérique est vitale pour leur organisation et 65 % estiment qu'il est important que les organisations soient évaluées de manière indépendante sur leurs pratiques de confiance numérique, avec des résultats rendus publics. ISACA définit la confiance numérique comme la confiance dans l'intégrité des relations et des transactions entre les fournisseurs et les consommateurs au sein d'un écosystème numérique et la considère comme un indicateur clé des références en matière de sécurité d'une organisation.

Malgré la reconnaissance de sa pertinence et de son importance, les trois quarts (75 %) des sondés ne savent pas ou ne sont pas complètement conscients de ce que l'amélioration de la confiance numérique nécessite en pratique. Un nombre similaire (77 %) indique que leurs organisations ne mesurent pas actuellement la maturité de leurs pratiques de confiance numérique ou ne savent pas si elles le font.

Chris Dimitriadis, directeur de la stratégie mondiale de l'ISACA, a déclaré : « Il est encourageant de constater que les entreprises continuent de reconnaître l'importance de la confiance numérique, non seulement pour la durabilité, la sécurité et la rentabilité de l'entreprise, mais aussi pour la confiance à long terme des consommateurs. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre des niveaux élevés de confiance numérique, ce qui commence par la mesure des niveaux actuels afin d'établir un point de référence et de créer un plan de maturité. »

39 % des organisations admettent qu'elles subissent davantage de cyberattaques et 15 % subissent davantage d'atteintes à la vie privée qu'il y a un an. Et cela ne fera qu'empirer si les entreprises ne donnent pas la priorité à la confiance numérique. Les sondés reconnaissent que les organisations avec une faible confiance numérique sont plus susceptibles de voir leur réputation décliner (64 %), de subir davantage de cyberattaques (58 %), de connaître plus d'atteintes à la vie privée (57 %) et même de perdre des clients (54 %). L'enquête révèle que les plus grands obstacles à l'obtention de niveaux élevés de confiance numérique incluent un manque de compétences et de formation du personnel (50 %), un manque d'adhésion de la part de la direction (42 %) et des processus et pratiques de gouvernance insuffisants (32 %).

Dimitriadis ajoute : « Ce n'est pas seulement aux chefs d'entreprise de mener la charge ? les pratiques de confiance numérique doivent être mises en oeuvre et harmonisées dans tous les services pour vraiment réussir. Notre enquête a révélé que de nombreuses entreprises ne savent pas ce que l'amélioration de la confiance numérique nécessite en pratique, mais travailler avec un partenaire de confiance qui peut fournir un cadre étape par étape et aider à la formation sur la confiance numérique peut mettre l'entreprise sur la voie du succès et de la sécurité. »

Utiliser des outils et des cadres pour faire évoluer la confiance

Selon l'enquête, seulement 15 % des organisations interrogées utilisent actuellement un cadre pour leurs pratiques de confiance numérique, mais près de la moitié (46 %) des personnes interrogées estiment qu'il est extrêmement/très important pour une organisation de disposer d'un cadre de confiance numérique. L'ISACA a récemment lancé son Digital Trust Ecosystem Framework (DTEF), une ressource complète sur la confiance numérique avec des indicateurs et des contrôles qui peuvent être utilisés et adaptés aux besoins de toutes les organisations. La feuille de route et les guides de mise en oeuvre du DTEF expliquent clairement comment les organisations peuvent atteindre le niveau de confiance numérique qui correspond à leurs modèles d'entreprise, à leurs stratégies et à leurs objectifs.

Les trois principaux avantages de l'utilisation d'un cadre sont le gain de temps et d'efforts, la possibilité d'effectuer des comparaisons avec d'autres organisations à moindre coût et l'apport d'une crédibilité supplémentaire et d'une validation par un tiers à l'appui des demandes de budget et de personnel.

Tous les chiffres sont basés sur un travail de terrain mené par l'ISACA entre le 12 et le 30 janvier 2024, auprès d'un total de 1 161 professionnels des affaires et de l'informatique en Europe. Au total, l'ISACA a interrogé 5 870 professionnels des affaires et de l'informatique dans le monde entier.

