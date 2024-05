Maerix Inc. célèbre 25 ans d'innovation et d'excellence





SAINT-JÉRÔME, Québec, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maerix Inc., leader incontesté dans la création de solutions logicielles innovantes en SSE (Santé, Sécurité et Environnement), annonce fièrement son 25e anniversaire. Depuis sa fondation en 1999, Maerix est à la pointe du développement de solutions innovantes qui améliorent la sécurité au travail, la conformité et l'efficacité opérationnelle des entreprises à travers le monde.



Au cours du dernier quart de siècle, Maerix a transformé le paysage SSE grâce à son engagement envers l'excellence technologique, la satisfaction client et l'amélioration continue. La suite de produits logiciels de l'entreprise, propulsée par son framework exclusif VZOO, a permis aux organisations de rationaliser leurs processus SSE, de réduire les risques, de sauver des vies et d'améliorer la productivité en assurant la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle.

« Nous sommes ravis de célébrer ce jalon », a déclaré Éric Veilleux, PDG de Maerix Inc. « Notre succès au cours des 25 dernières années témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe, de la confiance de nos clients et de notre engagement inébranlable envers l'innovation. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons concentrés sur l'apport d'une valeur exceptionnelle et de solutions pionnières qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie SSE, aidant finalement les organisations à sauver des vies et à être plus productives. »

Pour plus d'informations sur Maerix Inc. et ses solutions logicielles SSE, veuillez visiter www.maerix.com .

À propos de Maerix Inc.

Fondée en 1999, Maerix Inc. se spécialise dans le développement de solutions logicielles innovantes en SSE qui aident les organisations à gérer et à atténuer les risques, à assurer la conformité et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Avec un engagement envers l'excellence et une approche centrée sur le client, Maerix est devenu un partenaire de confiance pour les entreprises du monde entier.

