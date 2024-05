Veristat nomme Gabriela Rosu, M.D., à la tête de son équipe croissante de gestion des affaires médicales





Veristat, l'ORC de services complets et de conseil axé sur la science, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Gabriela Rosu, M.D., au poste de directrice principale, affaires médicales mondiales.

Dre Rosu est une professionnelle chevronnée avec plus de vingt ans d'expérience dans les domaines scientifique et clinique, ayant contribué de manière significative à la planification et à l'exécution d'activités essentielles qui ont conduit à l'approbation et à la mise sur le marché de thérapies révolutionnaires.

Sa nomination arrive à point nommé, juste avant la réunion annuelle de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO, #ASCO24), un événement au cours duquel Dre Rosu a toujours apporté des contributions notables via de nombreux résumés.

Patrick Flanagan, chef de la direction de Veristat, salue l'engagement indéfectible de la Dre Rosu : « L'engagement proactif de la Dre Rosu en faveur de la collaboration renforce notre capacité à prendre des décisions éclairées, améliorant de manière cruciale l'expérience des patients dans les essais cliniques et garantissant des résultats favorables. Sa profonde compréhension des nuances du développement de la thérapie oncologique est inestimable, en particulier alors que nous continuons à nous concentrer sur l'optimisation des stratégies de traitement dans ce domaine. »

L'équipe des affaires médicales de Veristat est à l'avant-garde de l'évaluation des données scientifiques pour répondre à la complexité croissante des composés biothérapeutiques et à la diversité démographique des patients dans les essais cliniques. L'équipe joue un rôle déterminant dans la promotion de la communication et la production de preuves essentielles pour soutenir la sécurité des patients et optimiser les résultats du traitement, en particulier pour les personnes atteintes de maladies rares et complexes (#oncology, #cancer, #raredisease).

À son nouveau poste, la Dre Rosu supervisera l'expansion mondiale des équipes médicales et de sécurité/pharmacovigilance. Sa vaste expérience comprend des postes de direction en affaires médicales chez les principaux ORC mondiaux, où elle a supervisé la surveillance médicale pour divers essais en oncologie, conseillé sur l'élaboration de protocoles, les stratégies d'atténuation des risques et le développement stratégique en mettant l'accent sur la sécurité des patients et les résultats pour les patients. L'expérience de la Dre Rosu est particulièrement remarquable en immuno-oncologie, en particulier dans la gestion de la toxicité des composés.

Avant de passer à l'industrie des ORC, la Dre Rosu a occupé des postes à hautes responsabilités tels que celui de directrice médicale chez IMV Inc. et de conseillère médicale mondiale chez Novo Nordisk Healthcare, où elle a notamment dirigé les développements cliniques en oncologie et en troubles de la coagulation.

Dre Rosu a obtenu son doctorat en médecine en Roumanie et a toujours assuré une participation active dans des organisations prestigieuses telles que la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO, #ASCO) et la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO, #ESMO).

S'exprimant à propos de sa nomination, la Dre Rosu déclare : « Je suis honorée de prendre la fonction de directrice principale des affaires médicales mondiales de Veristat, conformément à la vision stratégique de la société consistant à être pionnière dans le développement et la mise sur le marché de traitements innovants contre les maladies rares. Mon engagement à améliorer l'expérience des patients dans les essais cliniques et à promouvoir le développement de thérapies sûres et efficaces reste inébranlable. Je me réjouis à la perspective de contribuer aux efforts de la talentueuse équipe de Veristat et à sa noble mission. »

À propos de Veristat

Veristat, l'ORC de services complets et de conseil axé sur la science (Science-First CROtm and Consultancy) qui propose des services complets d'exécution d'essais cliniques, d'affaires réglementaires et d'innocuité et des services de conseils stratégiques pour faire progresser rapidement le développement, l'approbation et la mise sur le marché de thérapies innovantes (#NovelTherapies) dans le monde entier. Forte de ses 30 ans d'expérience de la résolution des défis cliniques, statistiques et réglementaires spécifiques et complexes des sponsors, les experts #Veristat Science-First fournissent rapidement des résultats axés sur la qualité et des solutions adaptées aux besoins des patients, des sites d'essais cliniques, des régulateurs, des équipes de sponsors et des parties prenantes clés.

L'accent mis par Veristat sur le développement de nouveaux médicaments a conduit au succès lorsqu'il s'agit de traiter tout événement inconnu, du plus simple au plus complexe, pouvant surgir dans de nombreux domaines thérapeutiques, y compris les maladies rares/ultra-rares, les thérapies innovantes, l'oncologie et les produits biologiques, notamment les thérapies cellulaires et géniques (#cellandgenetherapy), pour permettre aux sponsors de réussir et de prolonger et sauver la vie des patients. Les sponsors collaborent avec les experts science-first de Veristat dévoués à leur tâche. Pour Veristat, il ne s'agit pas de faire des affaires, mais de servir des personnes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 15:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :