Toujours plus avec Intersolar Europe

L'objectif du gouvernement allemand est de disposer d'une part égale de grandes centrales électriques et de systèmes installés sur les toits. En 2023, le secteur des centrales photovoltaïques au sol a connu une augmentation de 45 %. Avec l'adoption du Paquet Solaire I, ce segment va continuer de croître. Ce paquet de mesures vise à réduire les formalités administratives liées au déploiement de l'énergie solaire, afin d'atteindre une croissance annuelle de 22 gigawatts crête d'ici à 2026. Les applications, produits et modèles commerciaux les plus récents destinés aux centrales photovoltaïques à grande échelle seront présentés à Intersolar Europe, le plus grand salon mondial consacré à l'industrie de l'énergie solaire. Il se tiendra à Munich du 19 au 21 juin dans le cadre de The smarter E Europe, le plus grand regroupement de salons consacrés au secteur énergétique du continent européen. Quelque 3?000 exposants et plus de 115?000 visiteurs venus des quatre coins du monde sont attendus. L'événement se déroulera dans dix-neuf halls d'exposition et dans une zone extérieure.

Les centrales électriques hybrides combinant l'énergie photovoltaïque et éolienne ou le stockage, ou les deux, offrent de nombreux avantages : les profils de production respectifs du soleil et le vent se complètent et les deux peuvent être combinés dans un système, permettant d'utiliser de manière optimale les infrastructures énergétiques telles que les points d'interconnexion et l'espace nécessaire à la mise en oeuvre du système. La combinaison avec le stockage de l'énergie présente des avantages supplémentaires : cela peut atténuer la volatilité des énergies renouvelables, et l'électricité stockée peut être injectée dans le réseau en cas de besoin ? ou être échangée pour en tirer un bénéfice. L'arbitrage énergétique permet de fournir et de commercialiser de manière ciblée l'énergie solaire et éolienne sur le marché de l'énergie. L'électricité est stockée lorsque le prix est bas ou lorsqu'une grande quantité d'électricité renouvelable est produite. Lorsqu'il est rentable de vendre l'électricité stockée, celle-ci est injectée dans le réseau.

Les dernières technologies en matière d'exploitation et de maintenance

L'intelligence artificielle (IA) fait fureur en ce moment. Elle est également de plus en plus utilisée dans l'industrie solaire, en particulier dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance. La détection et l'analyse par l'IA des incidents et des écarts dans les opérations, ainsi que la création et la sélection normalisées des tickets sont des processus dans lesquels l'IA peut être utilisée pour traiter rapidement de grandes quantités de données. Dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance, l'IA permet de libérer des ressources humaines pour des tâches plus complexes et de normaliser les opérations. De plus, les solutions logicielles basées sur l'IA peuvent traiter les données météorologiques et créer des prévisions de génération.

Systèmes solaires spéciaux : structures photovoltaïques au-dessus des aires de stationnement, photovoltaïque agricole et solaire flottant

Avec le Paquet solaire I, les « systèmes solaires spéciaux » définis dans la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) ont désormais leur propre segment d'appel d'offres. Ces applications sont de plus en plus répandues et les concepts de double utilisation des terres sont de plus en plus pris en compte dans les plans de déploiement de l'énergie solaire. La valeur maximale des offres a été portée à 9,5 centimes/kWh. Les produits de ce segment évoluent rapidement : sous-structures de toits de carport, technologie solaire verticale et horizontale surélevée avec ou sans traceurs pour le photovoltaïque agricole, et solutions de montage pour le solaire flottant.

Intersolar Europe

Premier salon mondial consacré à l'industrie solaire, Intersolar Europe démontre l'énorme vitalité du marché de l'énergie solaire. Depuis plus de 30 ans, il offre des opportunités de réseautage aux acteurs clés du secteur, en se concentrant sur les tendances, les développements et les modèles d'affaires les plus récents sous la devise « Connecting Solar Business ». Intersolar Europe se tiendra du 19 au 21 juin 2024 dans le cadre de The smarter E Europe au parc des expositions de Messe München.

29 mai 2024 à 15:35

