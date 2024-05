Ryan reconnu parmi les Meilleurs lieux de travailMC 2024 pour le bien-être mental au Canada pour la quatrième année consécutive





Ryan, un chef de file mondial des services et des logiciels fiscaux, est nommé parmi les Meilleurs lieux de travailMC 2024 pour le bien-être mental au Canada, marquant la quatrième année d'affilée que la société figure sur ce palmarès.

« Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix, car cette reconnaissance réaffirme le dévouement de Ryan à créer un lieu de travail où chaque individu et son bien-être mental sont valorisés », déclare Garry Round, président des opérations canadiennes. « Nous continuerons à défendre les initiatives qui promeuvent un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et une culture positive et solidaire pour tous les membres de l'équipe. »

Ryan offre une gamme d'initiatives visant à promouvoir la santé et le bien-être des membres de son équipe. Par exemple, RyanTHRIVE est un programme qui adopte une approche globale du bien-être en offrant des modules d'apprentissage couvrant des sujets tels que la carrière, la santé financière et émotionnelle, et la réussite professionnelle pour cultiver des relations positives. De plus, le cabinet offre des avantages concurrentiels avec des remboursements de remise en forme, des congés parentaux, de l'aide aux frais de scolarité et des remboursements pour les programmes d'adoption et de fertilité afin de favoriser la réussite au travail et dans la vie personnelle. Ces avantages ont été pensés dans l'optique de garantir que chaque membre de l'équipe se sente reconnu, soutenu et reçoive les ressources nécessaires tout au long de leur carrière et de leur vie chez Ryan.

Great Place to Work® a attribué cette reconnaissance à Ryan après avoir réalisé une analyse approfondie et indépendante. Consultez la liste complète des Meilleurs lieux de travail 2024 pour le bien-être mental au Canada.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise disposant d'un niveau de confiance et de performance élevé. Cabinet mondial de recherche et de conseil, Great Place to Work fournit les références et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work élabore les classements des meilleurs lieux de travail propres à chaque secteur et démographie et représente la voix de 500 000 employés. Ces listes font partie de la plus grande enquête annuelle sur les lieux de travail au monde, qui aboutit à une série de classements nationaux, notamment ceux publiés par The Globe and Mail (Canada) et le magazine Fortune ® (États-Unis). Rendez-vous sur www.greatplacetowork.ca.

À propos de Ryan

Ryan, un fournisseur mondial primé pour ses services et logiciels fiscaux, est le plus grand cabinet au monde dédié exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet offre une gamme intégrée multijuridictionnelle de services fiscaux fédéraux, provinciaux et internationaux, notamment des services de recouvrement d'impôts, de consultation, de défense des intérêts, de conformité et technologiques. Ryan a été récompensé 11 fois par l'International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement à offrir un service client de classe mondiale. Investie par l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus novateur du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire de Ryan, qui compte plus de 4 800 professionnels et associés, est au service de plus de 30 000 clients dans plus de 80 pays, notamment un grand nombre des entreprises les plus connues du classement Global 5000. Pour en savoir plus sur Ryan, rendez-vous sur ryan.com/canada.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 15:30

