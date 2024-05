Les agent(e)s de bord exhortent les parlementaires à mettre fin au travail non payé afin d'éviter tout moyen de pression dans les grandes compagnies aériennes canadiennes





À la veille de la Journée internationale des agent(e)s de bord, les agent(e)s de bord du Canada tiendront une journée d'action sur la Colline du Parlement, le jeudi 30 mai, pour exhorter le Parlement à mettre fin au travail non payé dans l'industrie du transport aérien avant que la situation ne mène à des moyens de pression dans les grandes compagnies aériennes du Canada.

OÙ ET QUAND

Le 30 mai 2024 ? 8 h

330, rue Sparks (à l'extérieur des bureaux de Transports Canada)

À l'heure actuelle, en raison d'une pratique abusive de l'industrie peu connue, les agent(e)s de bord au Canada travaillent en moyenne 35 heures par mois sans salaire, alors qu'ils et elles accomplissent des tâches essentielles liées à la sécurité pendant l'embarquement et le débarquement.

La journée d'action, organisée par la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), commencera par une distribution de prospectus à l'extérieur des bureaux de Transports Canada au 330, rue Sparks, à 8 h, où des agent(e)s de bord en uniforme offriront des collations et sensibiliseront le public au problème du travail non payé.

Le président de la Division du transport aérien du SCFP, Wesley Lesosky, se joindra plus tard au chef du NPD, Jagmeet Singh, et à la députée Bonita Zarrillo pour un point de presse à 9 h 45 dans l'édifice de l'Ouest.

Les agent(e)s de bord rencontreront également des député(e)s et des sénatrices et sénateurs de tous les partis plus tard dans la journée sur la Colline du Parlement.

Alors que les deux plus grandes compagnies aériennes du Canada, Air Canada et WestJet, retourneront à la table de négociation en 2025, les agent(e)s de bord demandent au gouvernement fédéral d'appuyer les travailleuses et travailleurs en comblant les lacunes du Code canadien du travail pour empêcher les compagnies aériennes de forcer les agent(e)s de bord à travailler gratuitement.

En avril 2023, la Division du transport aérien du SCFP a lancé la campagne Le travail non payé, c'est du vol pour mettre en lumière le problème du travail non payé.

Le SCFP est le syndicat des agent(e)s de bord du Canada, représentant 18 500 agent(e)s de bord de dix compagnies aériennes différentes partout au Canada.

29 mai 2024 à 15:30

