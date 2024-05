Le ministre des Transports annonce la construction d'un nouveau laboratoire au Centre d'essais pour véhicules automobiles de Transports Canada





BLAINVILLE, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Des installations de recherche de haute qualité sont essentielles pour améliorer la sûreté, la sécurité, l'efficacité et la performance environnementale des véhicules au Canada. Le Centre d'essais pour véhicules automobiles de Transports Canada joue un rôle important pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes dans les véhicules et sur nos routes.

Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau laboratoire d'une valeur de 29 millions de dollars sera construit en vue d'accroître les capacités du Centre d'essais pour véhicules automobiles.

Transports Canada mène des essais au Centre d'essais pour véhicules automobiles afin de s'assurer que les nouveaux véhicules et dispositifs de retenue pour enfants fabriqués ou importés pour la vente au Canada sont conformes aux normes canadiennes. Les services du centre, y compris l'expertise technique et les technologies de pointe, peuvent également être utilisés par le secteur privé.

Le nouveau « laboratoire de véhicules commerciaux » a été conçu pour accueillir des véhicules de plus grande taille, tels que des autobus électriques et des camions lourds, ce qui facilite la réalisation d'essais de sécurité pour ces types de véhicules.

Il ajoutera plus de 4 400 mètres carrés d'espace aux 11 300 mètres carrés d'espace de laboratoire du centre actuel.

« Ces investissements dans le Centre d'essais pour véhicules automobiles le transformeront en une installation à la fine pointe de la technologie, parmi les plus perfectionnées au monde. Le Centre d'essais pour véhicules automobiles joue un rôle clé dans les industries locales et régionales de l'industrie automobile et continuera de stimuler l'innovation et la sécurité des Canadiens sur nos routes. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

Le site du Centre d'essais pour véhicules automobiles s'étend sur 546 hectares, dont 25 kilomètres de pistes d'essai hautement spécialisées.

Le site appartient à Transports Canada et est exploité par PMG Technologies.

La construction du nouveau laboratoire devrait s'achever à l'automne 2025.

Construction Gamarco inc. est le soumissionnaire retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres pour la construction du laboratoire.

Les travaux de construction généreront environ 75 emplois.

Transports Canada met en ligne ses rapports de conformité et d'essais de collision à l'adresse suivante : https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/siege-auto-enfant-vehicules-recherche-mise-essai/rapports-conformite-vehicules.

