SoSafe annonce l'arrivée dans son équipe de nouveaux conseillers exécutifs à l'heure où l'entreprise étend son leadership en termes de catégorie et de produit

SoSafe, le plus grand fournisseur européen de sensibilisation à la sécurité et de gestion des risques humains, vient de nommer quatre nouveaux conseillers exécutifs. Ces conseillers ? des experts du secteur et des investisseurs en technologie ? donneront des avis et des conseils stratégiques à l'équipe dirigeante de SoSafe, dans le cadre des projets ambitieux de l'entreprise visant à étendre sa position de chef de file en termes de catégorie et de produit.

Forrester prévoit que 90 % des violations de données en 2024 impliqueront un élément humain. Les organisations doivent donc donner la priorité à la réduction des risques humains pour assurer la continuité de leurs activités. SoSafe propose une solution technologique basée sur la psychologie et dont la conception est centrée sur l'humain. SoSafe s'est engagée à renforcer la place de l'autodéfense numérique à travers le monde. L'entreprise est actuellement à la tête de l'évolution de sa catégorie en matière de sensibilisation et de la formation à la sécurité et de la gestion des risques humains. Les conseillers exécutifs soutiendront ce processus de transformation d'un point de vue sectoriel et organisationnel afin d'accélérer la montée en puissance de l'entreprise.

Les conseillers exécutifs suivants se joindront à l'équipe :

Sean Catlett : Sean est actuellement directeur de la sécurité de l'information et de la confiance chez Bumble. Il a également été directeur de la sécurité chez Slack, ainsi que directeur de la sécurité de l'information chez Reddit. Il est par ailleurs conseiller auprès de Balance Theory et de Hampton North.

« Il est clair que les cybercriminels ne manquent pas d'efficacité lorsqu'il s'agit de se concentrer sur la couche humaine de la sécurité. Les outils alimentés par l'IA leur offrent des solutions qui augmentent le taux de réussite des attaques, intensifiant les cybermenaces, et je pense que nous n'avons encore rien vu de ce qu'ils sont capables de faire. Nous avons besoin de solutions globales et efficaces pour contrer ces menaces croissantes tout en renforçant durablement une culture de la sécurité solide et en réduisant les risques humains ? et SoSafe offre précisément cela d'une manière nouvelle et innovante », a déclaré Sean Catlett.

Christian Karam : Christian est un investisseur et un conseiller principal en investissements technologiques. Il a travaillé auparavant en qualité de directeur adjoint de la sécurité de l'information chez UBS et de responsable de la recherche et de l'innovation pour INTERPOL.

« Les cybercriminels continuent d'innover rapidement, dépassant la capacité de nombreuses organisations à suivre le rythme. Les simples vidéos de formation à la conformité ne suffisent plus à relever ce défi. Nous devons repenser la sensibilisation à la sécurité en construisant des cultures efficaces et robustes de la sécurité basées sur l'apprentissage continu, et qui considèrent les erreurs comme des facteurs clés de résilience. SoSafe est à la tête de cette transformation qui devrait mener vers une gestion holistique et centrée sur les personnes des risques humains, et je me réjouis de contribuer à son parcours », a déclaré Christian Karam.

Ilona Simpson : Ilona est psychologue de formation et DSI de longue date dans divers secteurs et entreprises, ayant travaillé chez Netskope, adidas, EON, Aston Martin, DHL et Porsche.

« Nous avons beaucoup progressé ces dernières années. Maintenant, les cadres supérieurs et les conseils d'administration accordent une bien plus grande attention à la dimension humaine de la cybersécurité. Pour les DSI, le facteur humain et la réduction des risques humains sont au coeur de leurs préoccupations. Ils ont désormais besoin de solutions efficaces et simples pour les aider à réduire les risques humains de manière durable », a déclaré Ilona Simpson.

Carsten Thoma : Carsten est le président de Celonis. Il a cofondé et développé Hybris, qui a été revendue à SAP, puis est devenu président de l'expérience client chez SAP et membre de l'équipe de direction mondiale. Il est conseiller auprès de La Famiglia/General Catalyst et est un investisseur et un entrepreneur de longue date.

« SoSafe possède les fondations les plus prometteuses qu'une jeune entreprise puisse avoir : par rapport à ses concurrents, elle résout l'un des problèmes commerciaux les plus importants de notre époque d'une manière fondamentalement différente. Mon ambition est de les aider à réussir et, avec l'équipe dirigeante de SoSafe, de bâtir un champion mondial depuis l'Europe », a déclaré Carsten Thoma.

« Nous sommes très honorés que certains des plus brillants esprits du monde des affaires et de la technologie aient accepté le rôle critique de conseillers de SoSafe. En cette période charnière de notre développement, leur expertise va nous permettre de nous développer encore plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus ciblée. À l'heure où nous cherchons à accélérer la croissance de notre entreprise, je sais que je parle au nom du reste de l'équipe de direction lorsque je dis que leurs conseils expérimentés vont nous être infiniment précieux », a déclaré le Dr. Niklas Hellemann, psychologue et PDG de SoSafe.

À propos de SoSafe

Fondée par une équipe de spécialistes du comportement humain et d'experts en technologie, SoSafe est le plus grand fournisseur de services de sensibilisation à la sécurité et de gestion des risques humains basé en Europe. SoSafe permet à plus de 4?700 clients dans le monde de réduire efficacement le cyberrisque. Grâce à une approche unique centrée sur l'humain et ancrée dans la science du comportement, SoSafe améliore les conduites sécuritaires des organisations, les rendant intuitives et faisant en sorte qu'elles deviennent une seconde nature. La plateforme est conçue de manière à renforcer l'autodéfense numérique en créant des cultures solides de la sécurité dans lesquelles les employés sont activement impliqués dans l'atténuation des risques humains. En s'appuyant sur la psychologie, les technologies de pointe et l'IA, SoSafe permet aux professionnels de la sécurité d'identifier, de hiérarchiser, de gérer et, en fin de compte, de réduire efficacement leurs risques humains. L'équipe de SoSafe compte aujourd'hui plus de 450 employés répartis sur sept sites : Cologne (siège social), Amsterdam, Berlin, Londres, Paris, Lisbonne et Munich.

Site web : www.sosafe-awareness.com/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

29 mai 2024 à 15:25

