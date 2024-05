Décès d'un détenu à l'Établissement Archambault





SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le 26 mai 2024, Jean Brousseau, un détenu de l'Établissement Archambault, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne purgeait, depuis avril 2024, une peine de trois ans et six mois pour des délits de distribution de pornographie juvénile, possession de pornographie juvénile, accès à la pornographie juvénile, leurre d'un enfant de moins de 16 ans et omission de se conformer à une ordonnance.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

