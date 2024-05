La ministre St-Onge annonce la nomination de Paul Genest à titre de président du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada





Paul Genest, expert en leadership stratégique et en politique publique, devient président du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada pour un mandat de quatre ans

GATINEAU, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Genest à titre de président du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite mené par le gouverneur en conseil.

Tout au long de sa carrière, M. Genest a occupé des fonctions de haut niveau dans les secteurs gouvernementaux, universitaires et des affaires ainsi que du secteur sans but non lucratif. Depuis 2016, il est vice-président principal de la Power Corporation du Canada.

M. Genest a exercé plusieurs rôles de leadership au sein du gouvernement de l'Ontario en tant que sous?ministre, où il a supervisé des dossiers importants tels que les Affaires intergouvernementales et les Affaires francophones. Il a aussi été le sous-ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto.

Dans le secteur universitaire, M. Genest a été professeur adjoint de philosophie à l'Union College, à Schenectady, dans l'état de New York, ainsi que professeur auxiliaire au Collège Glendon de l'Université York. Il a également occupé le poste de directeur général du Conseil des universités de l'Ontario.

Très actif dans le domaine du bénévolat, M. Genest est membre du conseil d'administration d'Affaires/Arts et, jusqu'à tout récemment, il a été vice-président du conseil de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Il préside aussi le conseil d'administration de la région ontarienne de Conservation de la Nature Canada et contribue activement aux conseils de la Fondation Rideau Hall et de la Coalition pour un avenir meilleur.

M. Genest a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II ainsi qu'un doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa en juin 2022.

Le Musée des beaux-arts du Canada est une société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle crucial dans la valorisation et la conservation des arts visuels au pays. Grâce à son leadership et à sa grande expérience en gestion, Paul Genest dirigera le conseil d'administration avec brio. Sa capacité à piloter des projets stratégiques et son engagement envers les arts favoriseront le rayonnement et l'essor du Musée. Je remercie chaleureusement Françoise E. Lyon de son leadership et de son engagement comme présidente du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada au cours des cinq dernières années. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Fondé à Ottawa en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la préservation de la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Avec des pièces allant des temps anciens à nos jours, le Musée possède l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien au monde ainsi que des chefs-d'oeuvre de nombreuses autres traditions artistiques. Dans son mandat de faire découvrir les arts visuels à la population canadienne, le Musée travaille avec des artistes et des organismes artistiques au pays et partout dans le monde pour faire connaître notre histoire collective grâce à l'art.

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées, qui a été adoptée en 1990. En vertu de cette loi, la ministre nomme à titre amovible, avec l'agrément du gouverneur en conseil, la présidence du conseil d'administration pour un mandat maximal de quatre ans.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

