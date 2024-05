La société mondiale de sécurité sanitaire Kindeva fait don d'auto-injecteurs ATNAA à l'Ukraine par l'intermédiaire de la réserve rescEU de la Commission européenne et de l'Agence gouvernementale polonaise pour les réserves stratégiques (RARS)





Kindeva Drug Delivery (Kindeva), chef de file mondial de la sécurité sanitaire et l'un des principaux fournisseurs de contre-mesures médicales aux armes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (CBRN), a annoncé avoir fait don à l'Ukraine d'une réserve d'auto-injecteurs, et en particulier d'un traitement antidote aux agents chimiques neurotoxiques, par le biais de la réserve rescEU du Mécanisme européen de protection civile, pour aider les civils touchés par la guerre en Ukraine.1 Les contre-mesures médicales (Medical countermeasures, MCM) telles que l'ATNAA (Antidote Treatment Nerve Agent Autoinjector) jouent un rôle essentiel dans la protection de la vie des civils et des militaires en cas d'attaque par un agent chimique neurotoxique.

Ce don a été coordonné avec la Commission européenne qui, en 2022, a mis en place un système opérationnel dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile pour acheminer des dons en nature provenant du secteur privé vers l'Ukraine, la Moldavie et des pays voisins de l'UE. Par le biais du Mécanisme européen de protection civile, l'UE coordonne les fournitures d'urgence, les produits thérapeutiques, les médicaments, les dispositifs médicaux, le matériel d'abri, etc., provenant d'entreprises et d'entités privées et publiques ainsi que d'institutions gouvernementales non européennes qui ont choisi de rejoindre la réserve rescEU pour offrir une couche de protection supplémentaire en cas de catastrophe. L'Agence gouvernementale polonaise pour les réserves stratégiques (RARS) agit au nom de la Commission européenne et de rescEU pour recevoir les dons et organiser leur transport local vers l'Ukraine.

« La réserve rescEU permet à l'UE de répondre plus rapidement aux besoins médicaux causés par les crises sanitaires, comme la guerre en Ukraine », a déclaré Tom Handel, directeur général du département Produits injectables et Sécurité sanitaire de Kindeva. « Meridian Medical Technologies (Meridian), qui a fusionné avec Kindeva Drug Delivery en décembre 2022 pour créer un sous-traitant pharmaceutique chef de file dans le domaine des dispositifs d'administration de médicaments, est l'unité commerciale de Kindeva responsable de la sécurité sanitaire. Depuis plus de 60 ans, la société met des traitements d'urgence à la disposition des défenseurs militaires et civils, et elle va continuer de le faire en tant qu'organisation fusionnée. Kindeva est heureuse d'avoir pu travailler avec la Commission européenne pour faire don de ses auto-injecteurs d'antidote aux agents chimiques neurotoxiques, ce qui va permettre de renforcer le stock de CBRN de l'Ukraine. »

Pour plus d'informations sur les articles pouvant faire l'objet de dons, consultez le site consacré à la Protection civile et aux Opérations d'aide humanitaire européennes.

Kindeva Drug Delivery est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat spécialisée dans les dispositifs mixtes d'administration de médicaments. La société élabore et fabrique ses produits dans une large gamme de formats d'administration de médicaments, notamment des produits pulmonaires, nasaux, injectables et transdermiques. Son offre de services s'étend de la faisabilité à un stade précoce jusqu'au remplissage et à la finition de produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, en passant par la fabrication de systèmes de fermeture de conditionnements et l'assemblage de dispositifs d'administration de médicaments. Kindeva dessert une clientèle mondiale à partir de ses sites de fabrication, de recherche et de développement de pointe basés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

1 Les marchandises livrées sont destinées à l'aide d'urgence à l'Ukraine et ne sont pas destinées à un usage commercial dans l'UE.

