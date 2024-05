Le CN lance de nouveaux trains de lutte contre les incendies afin de protéger la chaîne d'approvisionnement





MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux nouveaux trains de lutte contre les incendies et de deux wagons supplémentaires à son parc de matériel roulant d'atténuation des risques et de lutte contre les incendies. Dans le contexte des feux de forêt qui sévissent actuellement au Canada, les trains Trident et Neptune renforcent le parc spécialisé en s'ajoutant au train original de lutte contre les incendies du CN, Poséidon. Ensemble, ces trois trains aideront à lutter contre les feux de forêt le long de l'emprise du CN, transportant d'importants volumes d'eau et offrant plus de moyens aux régions isolées pour les éteindre, tout en aidant à assurer la fluidité, la sûreté et la sécurité des actifs sur le réseau du CN et dans les collectivités avoisinantes.



Alors que la fréquence et la durée des phénomènes météorologiques extrêmes augmentent, le CN reconnaît l'importance de prendre des mesures proactives afin de protéger son rôle pour propulser l'économie, en soutenant les chaînes d'approvisionnement et en acheminant les marchandises et les matériaux à destination et en provenance des marchés. Poséidon, Neptune et Trident sont exploités par du personnel et des entrepreneurs spécialement formés, et sont conçus pour renforcer le réseau ferroviaire du CN contre les impacts des feux de forêt.

« Notre priorité est de maintenir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement afin de pouvoir continuer à servir nos clients et propulser l'économie. En déployant ces nouveaux wagons de lutte contre les incendies, nous intensifions non seulement notre engagement à l'égard de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, mais nous contribuons aussi à la sûreté et à la sécurité de nos voisins dans les collectivités le long de notre réseau. »

- Matthew McClaren, vice-président adjoint Sécurité au CN



Le CN travaille en étroite collaboration avec les autorités fédérales, provinciales et municipales responsables de la gestion des feux de forêt, ainsi qu'avec les communautés autochtones, afin de déployer stratégiquement ces actifs aux endroits où ils peuvent être utilisés de manière sûre et efficace en cas d'incendies de forêt. Le CN s'engage à assurer la sécurité et le bien-être de son personnel, de ses clients et des collectivités dans lesquelles il exerce ses activités.

À propos des wagons de lutte contre les incendies du CN

Poséidon, le premier wagon de lutte contre les incendies du CN, est un wagon plat à parois de bout de 66 pieds équipé de deux réservoirs d'eau de 3 500 gallons, de trois pompes à eau, de boyaux d'incendie et d'un groupe électrogène diesel. Deux wagons-citernes, d'une capacité de près de 21 000 gallons chacun, sont fixés de part et d'autre au wagon plat. Le wagon peut, de manière sécuritaire, émettre différentes substances de suppression et de prévention des incendies comme de l'eau, de la mousse et des produits ignifuges.

D'une conception similaire à celle du Poséidon, les wagons de lutte contre les incendies Trident et Neptune du CN comportent en plus quelques améliorations. Des caméras supplémentaires offrant une visibilité en temps réel à 360 degrés sont installées aux deux extrémités. Parmi les autres nouveautés, citons un conteneur distinct de 20 pieds destiné à accueillir les pompes, les boyaux et les groupes électrogènes, ainsi qu'un conteneur de 40 pieds doté d'un escalier intégré et d'une nacelle. La nacelle est munie de deux canons à eau supplémentaires et offre une meilleure visibilité aux équipes.

À propos du CN

Le CN propulse l'économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu'il dessert depuis 1919.

