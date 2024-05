Avis de nomination au CA de la FQAESC

Reprise des négociations pour : Société : Magna Terra Minerals Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : MTT Les titres : Oui Reprise (HE) : 13 h 30 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, a déposé en chambre aujourd'hui le rapport annuel 2023-2024 du Commissaire à la langue française. En plus de dresser le bilan de l'année financière du Commissaire à la langue française (CLF),...