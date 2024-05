INVITATION MÉDIA - Boucherville renforce ses mesures en sécurité nautique pour la saison 2024

Pensez Dindon est fier d'être de retour cet été à titre de commanditaire officiel de Golf Canada et de l'édition 2024 de l'Omnium canadien RBC, qui se déroulera du 30 mai au 2 juin au Hamilton Golf and Country Club, et de l'Omnium féminin CPKC, qui...

Le 1er juin, ParticipACTION célébrera la Journée nationale de la santé et de la condition physique du Canada et lancera le défi Ensemble, on bouge, présenté par Novo Nordisk, afin d'identifier la communauté la plus active au pays. ParticipACTION...