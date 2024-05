Le RCRPQ salue la création du poste de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants





LÉVIS, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) salue l'adoption du projet de loi 37 qui permettra la nomination du tout premier Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. En créant une instance indépendante, entièrement dédiée au bien-être, à la promotion et au respect des droits des enfants, le gouvernement répond à une recommandation phare de la Commission Laurent, qui était fort attendue par le milieu.

« Le RCRPQ a à coeur la santé et le bien-être des enfants, des parents et des familles du Québec. En ce sens, l'adoption du projet de loi 37 après son étude détaillée en commission constitue une excellente nouvelle. Les enfants et leur famille doivent pouvoir compter sur une instance qui veille à leur bien-être et au respect de leurs droits. Nous suivrons avec intérêt la nomination du ou de la commissaire et nous lui offrons notre entière collaboration?», conclut madame Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ regroupe, mobilise, soutient et porte la voix des Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à la grandeur du Québec. Les CRP sont des organismes communautaires qui proposent une offre d'activités et de services accessible à toutes les familles durant la grossesse et jusqu'à ce que bébé atteigne l'âge de 2 ans. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

29 mai 2024 à 13:08

