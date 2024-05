Les organismes sont invités à présenter une demande de financement dans le cadre de l'appel de propositions pour la Semaine nationale de l'accessibilité afin de promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap





GATINEAU, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes méritent de participer pleinement au sein d'un pays sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux. Le gouvernement du Canada s'engage à financer et appuyer des projets communautaires qui contribuent à éliminer les obstacles à l'accessibilité, à accroître l'inclusion des personnes en situation de handicap et à leur offrir de meilleures possibilités à travers chaque province et territoire.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité 2024, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a lancé un nouvel appel de propositions dans le cadre du Fonds Canada accessible - volet Semaine nationale de l'accessibilité, qui fait partie du Programme de partenariats pour le développement social - Composante personnes handicapées (PPDS-PH).

Dans le cadre de ce nouvel appel de propositions, jusqu'à 2 millions de dollars pourront être versés sur deux ans pour appuyer jusqu'à 20 projets qui contribueront à :

augmenter la compréhension et les connaissances de la population canadienne sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, y compris grâce à des activités menées pendant la Semaine nationale de l'accessibilité en 2025 et 2026;

2026; réduire la stigmatisation et les obstacles comportementaux auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap;

mettre en commun les pratiques exemplaires et les leçons retenues au sein de la communauté des personnes en situation de handicap sur les activités de la Semaine nationale de l'accessibilité, dans le but d'appuyer les objectifs plus vastes de la Loi canadienne sur l'accessibilité en matière de changement de culture.

La ministre a également annoncé que 12 organismes à travers le pays ont reçu environ 1,5 million de dollars de financement sur deux ans, à la suite de l'appel de propositions fait en 2022 dans le contexte du même programme.

Dans le cadre du PPDS-PH, le Fonds Canada accessible appuie l'objectif fixé par la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est de bâtir un pays sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux. Il appuie aussi le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, le schéma directeur de changement du gouvernement qui vise à faire du Canada un endroit plus inclusif pour les personnes en situation de handicap.

Citation



« Dans l'esprit du thème de la Semaine nationale de l'accessibilité 2024, "Avançons ensemble vers l'accessibilité et l'inclusion pour tous", notre gouvernement continue d'appuyer les mesures et initiatives partout au pays qui contribuent à l'élimination des obstacles à l'accessibilité. Par l'entremise du Fonds Canada accessible, nous travaillons en collaboration avec des organismes de première ligne qui changent les choses sur le terrain et qui tracent la voie pour créer un Canada accessible et inclusif pour tous. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Faits en bref

dernière Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des membres de la population canadienne de 15 ans et plus (soit environ 8 millions de personnes) ont déclaré avoir au moins une incapacité. La Semaine nationale de l'accessibilité 2024, se déroule du 26 mai au 1 er juin, et est une semaine nationale de reconnaissance afin de souligner les nombreuses réalisations sociales, économiques et culturelles des personnes en situation de handicap. Le thème de cette année est « Avançons ensemble vers l'accessibilité et l'inclusion pour tous ».

juin, et est une semaine nationale de reconnaissance afin de souligner les nombreuses réalisations sociales, économiques et culturelles des personnes en situation de handicap. Le thème de cette année est « Avançons ensemble vers l'accessibilité et l'inclusion pour tous ». Dans le cadre du PPDS-PH, le Fonds Canada accessible - volet Semaine nationale de l'accessibilité, permet d'octroyer des subventions pour des projets qui sensibilisent la population à l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différents secteurs, milieux de travail et collectivités partout au Canada .

. Dans le cadre du nouvel appel de propositions, les organismes admissibles ont jusqu'au 17 juillet 2024 à 15 h (HAE) pour faire une demande de financement. Ils peuvent se rendre sur la page Web Fonds Canada accessible - volet Semaine nationale de l'accessibilité et accéder aux instructions et formulaire de demande.

accessible - volet Semaine nationale de l'accessibilité et accéder aux instructions et formulaire de demande. Le gouvernement continue d'apporter un soutien important aux personnes en situation de handicap grâce à des investissements ciblés tel que le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le budget 2024 propose d'importantes mesures pour apporter un soutien aux personnes en situation de handicap, incluant des investissements visant à : mettre en oeuvre une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées; élargir la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées; garantir l'accès aux médicaments et aux appareils médicaux essentiels; créer un nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes; et améliorer le recrutement et les processus d'évaluation pour les personnes en situation de handicap grâce au Programme fédéral de stages pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap.

Liens connexes

Document d'information

Organismes financés à la suite de l'appel de propositions de 2022-2024 pour le Fonds Canada accessible - volet Semaine nationale de l'accessibilité

Alberta

John Humphrey Centre for Peace and Human Rights - montant du financement : 100 000 $

Northern Alberta Institute of Technology - montant du financement : 100 000 $

Colombie-Britannique

Mainland Community Services Society - montant du financement : 99 600 $

Manitoba

Manitoba League of Persons with Disabilities Inc. (MLPD) - montant du financement : 134 332 $

Nouveau-Brunswick

Vie Autonome Péninsule Acadienne Inc. - montant du financement : 99 828 $

Nouvelle-Écosse

reachAbility Association - montant du financement : 94 894 $

Nunavut

Nunavummi Disabilities Makinnasuaqtiit Society - montant du financement : 200 000 $

Ontario

Conseil canadien de la réadaptation et du travail - montant du financement : 190 556 $

YMCA Canada - montant du financement : 97 094 $

Île-du-Prince-Édouard

Conseil des personnes handicapées de l'Île-du-Prince-Édouard (aussi appelé ResourceAbilities) - montant du financement : 96 804 $

Québec

Association des femmes autochtones du Canada - montant du financement : 173 914 $

Saskatchewan

Inclusion Saskatchewan - montant du financement : 100 000 $

29 mai 2024 à 12:58

