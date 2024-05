Truecaller lance AI Call Scanner, le système de détection par l'IA des escroqueries vocales le plus rapide et le plus précis au monde





Trois secondes ! Un synthétiseur vocal IA n'a besoin de vous écouter que pendant trois secondes pour générer un clone complet de votre voix. Les technologies de clonage de la voix et de synthèse vocale s'améliorent à un rythme exponentiel et sont, malheureusement, déjà banalisées et omniprésentes. Cette prochaine vague d'escroqueries par l'IA s'attaquera au côté le plus vulnérable de notre psyché : la menace de nos proches en danger.

Truecaller, la principale plateforme mondiale de communication, est fière d'annoncer la dernière solution de son arsenal de capacités de lutte contre le spam et l'escroquerie : l'AI Call Scanner. AI Call Scanner est formé pour détecter et différencier les voix humaines et les voix synthétisées par l'IA, permettant aux gens de se protéger contre les escroqueries potentielles et les activités frauduleuses.

L'AI Call Scanner est intégré directement dans l'application Truecaller Android, fait partie de l'abonnement Premium et est d'abord déployé aux États-Unis, avec des plans de lancement à l'échelle mondiale. Le système est conçu dans une optique de simplicité et d'efficacité. Si une personne reçoit un appel suspect, tout ce qu'elle a à faire est d'appuyer sur un bouton dédié dans l'interface Truecaller. La voix de l'appelant est enregistrée et cet échantillon vocal est ensuite traité par notre modèle avancé d'IA, qui a été rigoureusement formé pour identifier les caractéristiques uniques de la parole humaine et la distinguer des voix générées par l'IA. Tout cela se passe en quelques secondes et nous sommes fiers de lancer avec un haut degré de précision.

« Les risques d'escroqueries vocales par l'IA augmentent en raison de la prolifération des synthétiseurs vocaux optimisés par l'IA. Notre objectif était de trouver une solution efficace et fiable avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Je suis fier d'annoncer que Truecaller est l'application d'appel mondiale dotée d'une détection vocale optimisée par IA. Truecaller utilisait déjà l'IA de nombreuses manières différentes. Il s'agit donc d'une extension logique et indispensable des capacités de lutte antiscam de Truecaller », déclare Alan Mamedi, CEO et cofondateur, Truecaller.

Alors qu'AI Call Scanner est d'abord lancé sur Android, nous explorons déjà des pistes d'optimisation et d'expansion, y compris un lancement imminent sur iOS. Notre équipe recherche activement des moyens d'affiner la précision du modèle d'IA, de réduire les temps de réponse et de s'adapter aux tendances émergentes en matière de technologie de synthèse vocale. En outre, nous envisageons l'intégration potentielle d'AI Call Scanner à d'autres plateformes et appareils de communication pour étendre sa portée et son impact ; par exemple avec la construction d'un chatbot permettant de transférer des clips enregistrés pour la détection.

Vous pouvez en savoir plus sur cette dernière fonctionnalité (et plus encore) sur notre blog officiel et notre communauté.

